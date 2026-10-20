Je so Pazzo, Pino Daniele lontano da Napoli: perché scelse Formia e quale progetto realizzò proprio lì

Pubblicazione: 20 ottobre alle 19:40

Pino Daniele ha legato per sempre il suo nome a Napoli, la città in cui è nato e cresciuto, ma una parte importante della sua vita si è svolta lontano dai vicoli partenopei. Negli anni Ottanta, il cantautore scelse di trasferirsi a Formia, in provincia di Latina, dove trovò un ambiente diverso da quello in cui aveva trascorso la giovinezza. Una decisione che, come ha raccontato il fratello Nello Daniele, era legata anche al bisogno di maggiore tranquillità.

Crescere a Napoli negli anni Settanta non fu semplice., ricordando il fratello in un'intervista, ha spiegato. Pino riuscì a trasformare quell'esperienza in musica, raccontando la città con uno sguardo personale e dando voce a un mondo che conosceva bene. Allontanarsi da quel contesto non significava rinnegare le proprie origini.

Il trasferimento a Formia rispondeva anche al desiderio di trovare un luogo più tranquillo, lontano dai ritmi e dalle pressioni della vita napoletana. Il cantautore non interruppe il rapporto con la sua città, ma scelse di costruire altrove una parte della propria quotidianità. Formia, grazie alla sua posizione sul mare e alla vicinanza con Napoli e Roma, rappresentava un punto strategico per conciliare la vita privata con gli impegni professionali.

Proprio a Formia, nel 1984, Pino Daniele realizzò un progetto importante per la sua carriera, gli studi di registrazione Bagaria. Lo spazio divenne un punto di riferimento per il suo lavoro musicale e gli permise di dedicarsi alle registrazioni in un ambiente più raccolto. Qui furono incisi tre dischi, mentre lo studio ospitò anche musicisti e artisti internazionali. La scelta della città non fu soltanto una questione personale, ma si intrecciò concretamente con il suo percorso artistico.

. Il cantautore visse nel quartiere di Vindicio insieme alla famiglia, mantenendo uno stile di vita riservato, lontano dall'esposizione continua che accompagnava la sua notorietà. Successivamente si trasferì in altre località, tra cui Roma e la Toscana, seguendo le diverse fasi della propria vita. Formia rimase comunque una tappa importante nella sua storia personale e professionale.

La scelta di lasciare Napoli non può essere ridotta a un semplice cambio di residenza. Da una parte c'era il bisogno di maggiore serenità, ricordato dal fratello, dall'altra, la possibilità di trovare uno spazio adatto alla vita familiare e alla ricerca musicale. Napoli continuò a rappresentare una componente essenziale della sua identità, mentre Formia gli offrì un contesto diverso nel quale lavorare e vivere. Due luoghi differenti, entrambi legati alla storia di uno dei cantautori più importanti della musica italiana.