Jenna Fischer, star di The Office, svela di aver lottato contro un cancro al seno

Pubblicazione: 09 ottobre alle 11:34

Jenna Fischer, l'amata interprete di Pam Beesly in The Office, ha annunciato via Instagram che un anno fa, a dicembre, ha scoperto di essere affetta da un tumore al seno "triplo positivo" e di essere ora guarita dopo aver effettuato un'operazione, essersi sottoposta alla chemioterapia e alle radiazioni.

La star della serie ha spiegato che si trattava di una forma aggressiva di cancro che, per fortuna, risponde bene alle cure.

Jenna ha sottolineato:

Fortunatamente il mio cancro è stato individuato presto e non si era esteso ai linfonodi o al resto del mio corpo, tuttavia a causa della sua natura aggressiva di tumore al seno triplo positivo ha richiesto comunque la chemioterapia e le radiazioni per assicurarci che non tornasse. A febbraio ho iniziato 12 cicli di chemioterapia settimanale e a giugno ho iniziato tre settimane di radiazioni. E, anche se devo comunque sottopormi a infusioni di Herceptin e assumere una dose giornaliera di Tamoxifen, sono felice nel dire che mi sento benissimo.

Fischer ha voluto condividere la sua esperienza per invitare le donne a tenersi sotto controllo, spiegando che se avesse aspettato per fare dei controlli sarebbe stato troppo tardi. L'attrice ha quindi aggiunto:

Lo sto inoltre condividendo nella speranza che sia una fonte di sostegno per ogni donna che lo sta affrontando in questo momento. Come chiunque abbia ricevuto una diagnosi legata al cancro sa, la tua vita cambia immediatamente. Ruota totalmente intorno agli appuntamenti con i dottori, ai risultati dei test, alle cure e al recupero dalle cure. Improvvisamente tutto nella tua vita gira intorno a un'unica cosa: combattere il cancro.

Per molto tempo è stata l'unica persona sul mio posto di lavoro a saperlo. Quando ho perso i capelli ha indossato dei cappelli ai nostri incontri di lavoro per evitare che fossi la sola a farlo. Quando avevo bisogno di una pausa, l'abbiamo presa. Sono così fortunata nell'avere una carriera con questo tipo di flessibilità.

La star di The Office ha voluto ringraziare chi le è stato accanto, in particolarecon cui conduce il podcast Office Ladies e che l'ha protetta e sostenuta:

Jenna ha però ribadito:

Continuare a lavorare ha portato così tanta gioia nella mia vita durante le cure.