The Office Australia: Ricky Gervais ha approvato la protagonista femminile della serie

Pubblicazione: 02 ottobre alle 13:57

Felicity Ward è la protagonista di The Office Australia nella versione al femminile di David Brent, il terribile capo al centro della trama degli episodi.

L'attrice ha la parte di Hannah Howard nello show che debutterà su Prime Video in varie nazioni dal 18 ottobre e ha rivelato cheha dato la sua approvazione al remake.

Durante l'evento Prime Video Trailblazers, Ward ha dichiarato:

Ricky Gervais ha approvato la protagonista femminile, è davvero entusiasta per l'arrivo di una protagonista femminile.

L'attrice ha scherzato spiegando che lo stava dicendo "nel caso in cui qualcuno fosse arrabbiato".

Felicity ha inoltre spiegato che non si è preparata per il ruolo e che il personaggio è stato creato con "ogni parte fastidiosa" della sua personalità e dopo aver eliminato ogni possibile elemento affascinante.

The Office Australia proporrà per la prima volta una protagonista femminile e in alcuni video si fanno delle battute sulle persone britanniche e sulle nuove interpretazioni di Brent.