The Office: il trailer ufficiale del remake australiano svela la data d'uscita su Prime Video

Pubblicazione: 18 settembre alle 11:56

Prime Video ha pubblicato il primo trailer ufficiale del remake australiano di The Office, svelandone la data d'uscita.

Si tratta del remake australiano con protagonista Felicity Ward nei panni di Hannah Howard, amministratore delegato di un'azienda di imballaggi, che riceve la notizia che la sua filiale sta per chiudere e far lavorare tutti da casa.

Nel cast anche Edith Poor (Gli Anelli del Potere, Il potere del cane), Steen Raskopoulos (La Duchessa, Feel Good), Shari Sebbens (The Sapphires, Thor: Love and Thunder), Josh Thomson (How to Please a Woman, Young Rock), Jonny Brugh (Thor: Love and Thunder, What We Do in the Shadows), Pallavi Sharda (The Twelve), Susan Ling Young (Reckoning, Hungry Ghosts),Raj Labade, Lucy Schmit e Firass Dirani (Underbelly, House Husbands).

La versione australiana di The Office debutterà su Prime Video il prossimo 18 ottobre.

Fonte / YouTube

Non è la serie sequel che è ancora in sviluppo che avrà per protagonista Domhnall Gleeson, che sarà invece ambientata in America.