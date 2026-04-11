Jenna Ortega non sarà sola: Mercoledì 3 svela un cast stellare e una svolta inaspettata

Pubblicazione: 11 aprile alle 08:45

La terza stagione di Mercoledì è ancora in lavorazione, ma sta già facendo parlare di sé. Nuovi ingressi nel cast e sviluppi narrativi inattesi promettono di cambiare profondamente la storia. La produzione, attualmente in corso in Irlanda, punta a espandere l’universo della serie con volti importanti e nuovi misteri. Tra ritorni e sorprese, l’atmosfera si fa ancora più oscura e complessa. E c’è un dettaglio che potrebbe ribaltare tutto ciò che si pensava di sapere.

Jenna Ortega in Mercoledì, fonte: Netflix

La prima. Alla già ampia squadra si aggiungono tre nuovi nomi di rilievo: Lena Headey, James Lance e Andrew McCarthy. I loro ruoli sono ancora avvolti nel mistero, ma è stato confermato che saranno legati alla Nevermore Academy, che accoglierà, ampliando ulteriormente il mondo della serie. Questi ingressi si aggiungono a un’ondata già significativa di nuovi personaggi. Tra i più attesi c’è, che interpreterà, sorella di Morticia. Insieme a lei arrivano anche volti comee altri interpreti che contribuiranno ad arricchire la trama con nuove dinamiche.

Naturalmente, restano i protagonisti principali, a partire da Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, affiancata da Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, insieme al resto del cast storico che ha contribuito al successo delle prime stagioni. Ma è la trama a creare la vera sorpresa. Il finale della stagione precedente ha introdotto un elemento chiave. Una visione in cui Ophelia appare prigioniera e lancia un messaggio inquietante: “Mercoledì deve morire”. Questo dettaglio apre a un mistero centrale che potrebbe ridefinire gli equilibri della serie, portando alla luce segreti nascosti della famiglia Addams.