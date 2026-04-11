Jenna Ortega non sarà sola: Mercoledì 3 svela un cast stellare e una svolta inaspettata
La terza stagione di Mercoledì è ancora in lavorazione, ma sta già facendo parlare di sé grazie a nuove aggiunte nel cast e sviluppi narrativi inattesi.
La terza stagione di Mercoledì è ancora in lavorazione, ma sta già facendo parlare di sé. Nuovi ingressi nel cast e sviluppi narrativi inattesi promettono di cambiare profondamente la storia. La produzione, attualmente in corso in Irlanda, punta a espandere l’universo della serie con volti importanti e nuovi misteri. Tra ritorni e sorprese, l’atmosfera si fa ancora più oscura e complessa. E c’è un dettaglio che potrebbe ribaltare tutto ciò che si pensava di sapere.La prima grande novità riguarda il cast. Alla già ampia squadra si aggiungono tre nuovi nomi di rilievo: Lena Headey, James Lance e Andrew McCarthy. I loro ruoli sono ancora avvolti nel mistero, ma è stato confermato che saranno legati alla Nevermore Academy, che accoglierà nuovi insegnanti e studenti, ampliando ulteriormente il mondo della serie. Questi ingressi si aggiungono a un’ondata già significativa di nuovi personaggi. Tra i più attesi c’è Eva Green, che interpreterà Ophelia Frump, sorella di Morticia. Insieme a lei arrivano anche volti come Winona Ryder, Chris Sarandon e altri interpreti che contribuiranno ad arricchire la trama con nuove dinamiche.
Naturalmente, restano i protagonisti principali, a partire da Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, affiancata da Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, insieme al resto del cast storico che ha contribuito al successo delle prime stagioni. Ma è la trama a creare la vera sorpresa. Il finale della stagione precedente ha introdotto un elemento chiave. Una visione in cui Ophelia appare prigioniera e lancia un messaggio inquietante: “Mercoledì deve morire”. Questo dettaglio apre a un mistero centrale che potrebbe ridefinire gli equilibri della serie, portando alla luce segreti nascosti della famiglia Addams.Dopo una seconda stagione con tante sorprese (e Lady Gaga), la terza stagione sembra quindi orientata verso una narrazione più ampia e complessa, con un maggiore focus sui legami familiari e sui lati oscuri ancora inesplorati. L’introduzione di nuovi personaggi legati alla Nevermore Academy suggerisce anche un’espansione dell’ambientazione, con nuove storie e intrecci. Non è ancora stata annunciata una data ufficiale di uscita, ma considerando lo stato della produzione, il ritorno della serie è previsto probabilmente nel 2027. Nel frattempo, le anticipazioni stanno già alimentando l’attesa, confermando che Mercoledì non si limiterà a continuare la sua storia, ma proverà a trasformarla.