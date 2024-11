Mercoledì 2: Lady Gaga è entrata nel cast della seconda stagione

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 13 novembre alle 21:39

Entertainment Weeekly riporta in esclusiva che Lady Gaga è entrata nel cast di Mercoledì 2, seconda stagione della serie con Jenna Ortega, notizia poi confermata da Deadline.

La cantante e attrice, stando al sito, è al momento in Europa per girare le sue scene, anche se non sono ancora dettagli sul suo ruolo. Variety aggiunge, tramite sue fonti, che il ruolo sarebbe dovuto essere più corposo, ma alla fine si tratterà di un cammeo.

Lady Gaga era diventata indirettamente protagonista della prima stagione visto che la sua canzone Bloody Mary era diventata virale su TikTok.

I fan avevano infatti iniziato a ricreare una delle scene iconiche della serie in cuiesegue una coreografia particolare inserendo proprio Bloody Mary in sottofondo. La canzone era poi tornata nella Top 50 dei brani più ascoltati su Spotify, inducendo Gaga a rifare il balletto in prima persona.

Ai Golden Globe a gennaio 2023, Ortega aveva già svelato che avrebbe voluto che Lady Gaga entrasse nel cast della seconda stagione.

"Sono certa che Netflix lo adorerebbe" aveva spiegato l'attrice. "Credo che la signora Thornhill fosse una specie di mentore bizzarra per Mercoledì, in un certo senso si capivano. Perciò se Lady Gaga dovesse entrare nel cast, ci ritroveremmo due mostri che si capiscono a vicenda".