Jenna Ortega sul red carpet a Roma, i fotografi perdono la pazienza e partono i fischi: ecco cosa è successo

Pubblicazione: 18 ottobre alle 17:02

Doveva essere uno dei momenti più attesi della Festa del Cinema di Roma 2026, ma l'arrivo di Jenna Ortega sul red carpet si è trasformato in un piccolo caso che ha attirato l'attenzione dei presenti. L'attrice, diventata una star internazionale grazie al successo di Mercoledì, ha conquistato tutti con un look particolarmente elegante, ma le continue interruzioni del suo staff prima degli scatti hanno finito per spazientire alcuni fotografi, provocando persino qualche fischio di protesta. L'episodio si è verificato sabato 17 ottobre, quando Jenna Ortega ha raggiunto l'Auditorium Parco della Musica per presentare Klara e il Sole, il nuovo film diretto da Taika Waititi.

La presenza dell'attrice era tra le più attese della giornata e numerosi fotografi si erano preparati a immortalare il suo passaggio sul tappeto rosso. Le cose, però, non sono andate esattamente come previsto.si è presentata con un lungo abito color champagne, caratterizzato da una fantasia floreale, sottili spalline e una profonda scollatura sulla schiena. Un, completato da gioielli Damiani e da un'acconciatura parzialmente raccolta, che ha immediatamente attirato gli sguardi. Prima di concedersi completamente agli obiettivi, tuttavia, l'attrice si è fermata più volte per permettere ai collaboratori di perfezionare ogni dettaglio del suo aspetto.

Inizialmente sono arrivati alcuni ritocchi al trucco, seguiti da ulteriori interventi sui capelli. Quando sembrava finalmente pronta a posare, lo staff è intervenuto nuovamente per sistemare il vestito. Una serie di pause che, come documentato da un video pubblicato da Il Messaggero, ha finito per mettere alla prova la pazienza di chi aspettava di fotografarla. A un certo punto, infatti, si sono sentiti alcuni fischi, apparentemente rivolti proprio agli assistenti dell'attrice, giudicati eccessivamente meticolosi nella preparazione degli scatti. Un momento di tensione che non sembra comunque aver compromesso la partecipazione di Jenna Ortega alla manifestazione.

L'attrice ha proseguito la sua passerella, concedendosi ai fotografi e partecipando alla presentazione del film, senza che emergessero particolari reazioni da parte sua alle proteste. La presenza della giovane star a Roma è legata a Klara e il Sole, adattamento cinematografico del romanzo di Kazuo Ishiguro, Premio Nobel per la Letteratura. La pellicola, diretta da Taika Waititi, racconta una storia ambientata in un futuro nel quale l'intelligenza artificiale assume un ruolo sempre più importante nelle relazioni umane. Nel film, Jenna Ortega interpreta Klara, un'amica artificiale progettata per offrire compagnia agli esseri umani, attraverso una vicenda che affronta temi come la solitudine, l'amore e il bisogno di costruire legami autentici.

Jenna Ortega, fonte: YouTube