Mercoledì, Netflix prepara il ritorno: ecco quando vedremo la stagione 3
Mercoledì 3 è ufficiale: la produzione della terza stagione Netflix è terminata. Ecco quando potrebbe uscire e cosa sappiamo sui nuovi episodi.
Mercoledì 3 si farà attendere ancora un po’, ma il ritorno di Jenna Ortega nei panni dell’iconica protagonista è ormai sempre più vicino. La produzione della nuova stagione si è infatti conclusa, segnando un passaggio importante per la serie Netflix. I nuovi episodi, però, non arriveranno durante Halloween 2026. La piattaforma ha indicato il 2027 come finestra di uscita, senza comunicare ancora una data precisa. Nel frattempo, la post-produzione dovrà completare il lungo lavoro necessario prima del debutto.
La nuova stagione ha iniziato la produzione nel febbraio 2026 nei dintorni di Dublino e riporterà Jenna Ortega al centro della storia. Accanto a lei torneranno diversi volti già conosciuti, tra cui Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Isaac Ordonez, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán. Tra le novità più interessanti c'è invece Eva Green, scelta per interpretare Ophelia Frump, la misteriosa sorella di Morticia Addams. Nel cast sono stati annunciati anche Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan, Kennedy Moyer, Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance.
Proprio la presenza di Ophelia potrebbe avere un peso importante nella nuova storia. Il personaggio è stato introdotto come una figura legata alla famiglia Addams e alla vicenda di Morticia, lasciando diversi interrogativi aperti al termine della seconda stagione. Gli showrunner Al Gough e Miles Millar hanno inoltre anticipato che il nuovo capitolo porterà a galla altri segreti della famiglia e introdurrà nuovi studenti e insegnanti a Nevermore. Anche Tim Burton continuerà a essere coinvolto nel progetto come produttore esecutivo e regista.