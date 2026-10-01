Mercoledì, Netflix prepara il ritorno: ecco quando vedremo la stagione 3

Pubblicazione: 01 ottobre alle 18:49

Mercoledì 3 si farà attendere ancora un po’, ma il ritorno di Jenna Ortega nei panni dell’iconica protagonista è ormai sempre più vicino. La produzione della nuova stagione si è infatti conclusa, segnando un passaggio importante per la serie Netflix. I nuovi episodi, però, non arriveranno durante Halloween 2026. La piattaforma ha indicato il 2027 come finestra di uscita, senza comunicare ancora una data precisa. Nel frattempo, la post-produzione dovrà completare il lungo lavoro necessario prima del debutto.

La fine delle riprese non significa quindi che la serie sia pronta per essere distribuita.. È proprio questo uno dei motivi per cui il pubblico dovrà aspettare ancora diversi mesi. Il precedente ciclo produttivo può comunque offrire un'indicazione, tra la conclusione delle riprese della seconda stagione e il suo arrivo sulla piattaforma trascorsero circa otto mesi. Per la terza stagione, però, Netflix non ha confermato che verrà seguito lo stesso calendario.

La nuova stagione ha iniziato la produzione nel febbraio 2026 nei dintorni di Dublino e riporterà Jenna Ortega al centro della storia. Accanto a lei torneranno diversi volti già conosciuti, tra cui Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Isaac Ordonez, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán. Tra le novità più interessanti c'è invece Eva Green, scelta per interpretare Ophelia Frump, la misteriosa sorella di Morticia Addams. Nel cast sono stati annunciati anche Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan, Kennedy Moyer, Lena Headey, Andrew McCarthy e James Lance.

Proprio la presenza di Ophelia potrebbe avere un peso importante nella nuova storia. Il personaggio è stato introdotto come una figura legata alla famiglia Addams e alla vicenda di Morticia, lasciando diversi interrogativi aperti al termine della seconda stagione. Gli showrunner Al Gough e Miles Millar hanno inoltre anticipato che il nuovo capitolo porterà a galla altri segreti della famiglia e introdurrà nuovi studenti e insegnanti a Nevermore. Anche Tim Burton continuerà a essere coinvolto nel progetto come produttore esecutivo e regista.