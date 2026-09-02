Mercoledì stagione 3: nuovi dettagli sulla produzione, ma la data di uscita è incerta
Mercoledì stagione 3 è in produzione. Fred Armisen conferma le riprese, ma la data d'uscita su Netflix resta incerta.
L'attesa per i fan di Mercoledì Addams continua, ma almeno ora c'è una certezza: la terza stagione è ufficialmente in produzione. A confermarlo è stato Fred Armisen, interprete dell'iconico Zio Fester, durante un'intervista al podcast We're Here to Help. Quando gli è stato chiesto cosa stesse filmando in questo periodo, l'attore ha risposto con candidezza: "Sto girando la terza stagione di Mercoledì, ma non sono sicuro di quando uscirà".
La seconda stagione di Mercoledì è arrivata nel 2025, tre anni dopo il debutto esplosivo del 2022 che aveva fatto della serie un fenomeno culturale globale. Nonostante l'attesa prolungata, il ritorno della figlia più macabra della Famiglia Addams ha confermato il suo appeal: da luglio a dicembre 2025, la seconda stagione ha totalizzato 124 milioni di visualizzazioni, diventando lo show più visto su Netflix nella seconda metà dell'anno.
Il finale della stagione precedente ha lasciato i fan con un cliffhanger significativo. Enid Sinclair, la migliore amica lupo mannaro di Mercoledì interpretata da Emma Myers, è rimasta bloccata in forma di lupo ed è fuggita da Nevermore. Mercoledì, dopo aver scoperto che i suoi genitori Gomez e Morticia le hanno nascosto segreti importanti, ha chiamato in aiuto proprio lo Zio Fester. La stagione si conclude con i due che partono per un road trip alla ricerca di Enid, preparando il terreno per un cambio di tono narrativo.
La produzione di Mercoledì 3 procede quindi a pieno ritmo, con riprese che coinvolgono location internazionali e un cast sempre più ricco. Netflix, evidentemente, ha piena fiducia nel progetto, consapevole di avere tra le mani una delle sue proprietà intellettuali più redditizie degli ultimi anni. Il marchio Addams Family continua a dimostrare una resilienza straordinaria, capace di reinventarsi per nuove generazioni mantenendo intatto il fascino macabro che lo ha reso immortale.
Mentre i fan si preparano a un'attesa che potrebbe durare ancora un paio d'anni, possono consolarsi riguardando le prime due stagioni, disponibili su Netflix. E magari iniziare a fare ipotesi su dove porterà il viaggio di Mercoledì e Zio Fester, su quali segreti verranno svelati e su come Enid riuscirà a tornare in forma umana. Perché se c'è una cosa che Mercoledì Addams ci ha insegnato, è che l'attesa del mistero può essere altrettanto deliziosa quanto la sua risoluzione.