Mercoledì stagione 3: nuovi dettagli sulla produzione, ma la data di uscita è incerta

Pubblicazione: 02 settembre alle 17:25

L'attesa per i fan di Mercoledì Addams continua, ma almeno ora c'è una certezza: la terza stagione è ufficialmente in produzione. A confermarlo è stato Fred Armisen, interprete dell'iconico Zio Fester, durante un'intervista al podcast We're Here to Help. Quando gli è stato chiesto cosa stesse filmando in questo periodo, l'attore ha risposto con candidezza: "Sto girando la terza stagione di Mercoledì, ma non sono sicuro di quando uscirà".





. Da un lato,secondo i piani. Dall'altro, anche il cast principale non ha informazioni precise sulla data di rilascio, segno che. Considerando che la serie è attualmente in fase di produzione, le stime più realistiche parlano di, tre anni dopo il debutto esplosivo del 2022 che aveva fatto della serie. Nonostante l'attesa prolungata, il ritorno della figlia più macabra della Famiglia Addams ha confermato il suo appeal: da luglio a dicembre 2025,, diventando lo show più visto su Netflix nella seconda metà dell'anno.

Il finale della stagione precedente ha lasciato i fan con un cliffhanger significativo. Enid Sinclair, la migliore amica lupo mannaro di Mercoledì interpretata da Emma Myers, è rimasta bloccata in forma di lupo ed è fuggita da Nevermore. Mercoledì, dopo aver scoperto che i suoi genitori Gomez e Morticia le hanno nascosto segreti importanti, ha chiamato in aiuto proprio lo Zio Fester. La stagione si conclude con i due che partono per un road trip alla ricerca di Enid, preparando il terreno per un cambio di tono narrativo.



