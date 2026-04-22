Mercoledì 3 cambia location e arriva in Europa: ecco dove vedremo il personaggio di Jenna Ortega nella nuova stagione

Pubblicazione: 22 aprile alle 07:45

Netflix ha finalmente svelato la prima immagine ufficiale della terza stagione di Mercoledì. Jenna Ortega, nei panni dell'iconica protagonista della famiglia Addams, si trova a Parigi, immortalata davanti alla Torre Eiffel insieme all'inseparabile Mano e accanto a una moto nera. La didascalia che accompagna la foto recita "From Paris, with dread", un gioco di parole che sostituisce il classico "love" con il più appropriato "dread", perfettamente in linea con lo spirito dark della serie.



Dopo due stagioni ambientate esclusivamente negli Stati Uniti, principalmente nella cittadina di Jericho, Vermont, dove sorge la Nevermore Academy, la decisione di portare Mercoledì oltreoceano rappresenta un cambio di registro significativo. La serie Netflix, che ha registrato ascolti da record diventando uno dei titoli più visti nella storia della piattaforma, sembra pronta ad ampliare i propri orizzonti narrativi e geografici. Il finale della seconda stagione aveva già anticipato questo cambio di direzione. Mercoledì si metteva in viaggio con lo zio Fester, interpretato da Fred Armisen, per cercare Enid Sinclair, la sua compagna di stanza scomparsa e interpretata da Emma Myers.



La presenza di Mercoledì a Parigi solleva interrogativi intriganti sulla direzione narrativa della terza stagione. Non è certo il tipo di persona che viaggia per piacere o per ammirare monumenti turistici, e l'idea stessa della Città dell'Amore la farebbe probabilmente rabbrividire. La sua missione in Francia deve quindi essere legata a questioni ben più serie: potrebbe trattarsi della ricerca di Enid, dell'indagine sulla verità nascosta riguardo alla zia Ophelia, o di un mistero completamente nuovo.





Una possibilità affascinante è l'introduzione della versione francese della Nevermore Academy. Nel corso delle precedenti stagioni, è già stata menzionata la Reichenbach Academy in Svizzera, dove ora studia Xavier Thorpe, personaggio interpretato da Percy Hynes White. Gomez Addams, il padre di Wednesday interpretato da Luis Guzmán, aveva raccontato di aver trascorso un'estate proprio in quella scuola come studente di scambio. Questo precedente narrativo apre la strada all'esistenza di altre istituzioni per outcast sparse per il mondo, e Parigi potrebbe ospitarne una particolarmente rilevante per la trama.



Il cast della terza stagione si arricchisce di nomi di primo piano. Eva Green è stata scelta per interpretare Ophelia Frump, mentre tra i nuovi ingressi figurano Lena Headey, Winona Ryder, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer. Si tratta di un ensemble che promette di elevare ulteriormente il livello della produzione.



Le riprese della terza stagione sono iniziate il 23 febbraio a Dublino, in Irlanda. Questo significa che, dopo la conclusione della seconda stagione avvenuta a settembre, non ci sarà un'altra lunga pausa di tre anni come quella che aveva separato le prime due stagioni. Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale, ma l'inizio relativamente rapido della produzione lascia sperare in un'attesa meno estenuante per i fan.