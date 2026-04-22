In uscita domani su Netflix la serie animata più attesa dell'anno (da vedere se hai amato Stranger Things)

Pubblicazione: 22 aprile alle 08:30

Dopo quasi dieci anni di dominio incontrastato sullo streaming globale, Stranger Things ha chiuso i battenti con la quinta stagione, lasciando dietro di sé un'eredità che ha ridefinito il concetto stesso di fenomeno televisivo. Ma chi pensava che la chiusura della serie madre significasse la fine dell'universo narrativo di Hawkins si sbagliava di grosso. Netflix e i fratelli Duffer hanno già pronto il prossimo tassello che uscirà proprio domani sulla piattaforma, il 23 Aprile 2026. Uno spin-off animato che promette di esplorare un periodo mai raccontato della saga.



Il progetto si intitola Stranger Things: Storie dal 1985, e rappresenta un esperimento narrativo affascinante quanto rischioso. Una "stagione fantasma" incastrata tra la seconda e la terza stagione della serie originale, in quel periodo di transizione che nel live-action era stato lasciato volutamente nell'ombra. Ci troviamo nell'inverno del 1985, quel periodo di apparente calma tra la battaglia contro il Mind Flayer e gli eventi dell'estate successiva, quando lo Starcourt Mall avrebbe cambiato per sempre il destino di Hawkins.



Ma quella calma, come si scoprirà nella serie animata, era solo illusoria. Nonostante la chiusura del portale, l'influenza del Sottosopra continua a farsi sentire. Nuove creature paranormali emergono dalle ombre, nuovi misteri si addensano sulla cittadina dell'Indiana, e soprattutto torna in scena l'Hawkins National Laboratory, il luogo dove tutto era cominciato.

Una scena di Stranger Things Storie dal 1985, fonte: Netflix





"La scienza del Laboratorio Hawkins incontra la materia del Sottosopra", ha anticipato Robles, lasciando intendere che la serie approfondirà ulteriormente gli esperimenti condotti nella struttura governativa. Come già emerso nella serie principale, Undici non è stata l'unica cavia sottoposta ai test del dottor Brenner e dei suoi colleghi. Il laboratorio ha ospitato decine di soggetti, ognuno con poteri e storie diverse, e Storie dal 1985 potrebbe finalmente portare alla luce nuovi personaggi dotati di abilità soprannaturali.



I protagonisti sono gli stessi della serie madre, riproposti in versione animata ovvero Mike, Dustin, Lucas, Will, Max, Undici, Steve e naturalmente lo sceriffo Jim Hopper. Ma accanto al gruppo storico fa il suo ingresso un personaggio completamente inedito: Nikki Baxter, una giovane inventrice dai capelli rosati e taglio asimmetrico, descritta come una sorta di genio della meccanica con uno spirito ribelle.



Il progetto avrebbe inoltre un legame spirituale con l'opera teatrale Stranger Things: The First Shadow, che ha esplorato gli eventi precedenti alla serie principale. Tutto fa parte di una strategia più ampia di espansione dell'universo narrativo, un mondo che continua a crescere anche dopo la conclusione della serie madre. Stranger Things: Storie dal 1985 arriverà su Netflix domani, perciò non potete proprio perdervelo.