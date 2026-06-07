Su Netflix, è sbarcata la serie cult che ha spezzato il cuore a un'intera generazione (e non puoi perderla)

Pubblicazione: 07 giugno alle 12:20

Per anni è rimasto uno di quei ricordi televisivi custoditi con nostalgia da chi è cresciuto nei primi anni Duemila, tra pomeriggi estivi davanti alla televisione e storie capaci di lasciare il segno. Ora, però, l'attesa è finita: dal 2 giugno 2026 tutte le stagioni di Everwood sono ufficialmente disponibili su Netflix, pronte per essere recuperate o riscoperte da una nuova generazione di spettatori. Le quattro stagioni complete della serie cult con Treat Williams, Gregory Smith ed Emily VanCamp arrivano in streaming anche in Italia, riportando sul piccolo schermo una delle serie tv più amate e sottovalutate degli anni Duemila.



Nel nostro Paese, la serie arrivò il 13 giugno 2005 su Canale 5, diventando rapidamente un appuntamento fisso del preserale estivo. Per molti spettatori fu una scoperta inattesa: una serie apparentemente semplice, ma capace di parlare con delicatezza di dolore, crescita, famiglia e seconde possibilità. Il preserale della prima rete di Mediaset diventò improvvisamente il posto dove stare, e quella rimane un'estate difficile da dimenticare per chi c'era.



La storia del neurochirurgo Andrew "Andy" Brown, interpretato dall'indimenticabile Treat Williams, riusciva infatti a mescolare dramma familiare, coming of age e romanticismo con una sensibilità rara, lontana dagli eccessi di molte produzioni adolescenziali dell'epoca. Aveva qualcosa di speciale, quella serie: calore, malinconia, personaggi in cui era facilissimo riconoscersi. E forse è proprio questo il motivo per cui, a distanza di oltre vent'anni dal debutto originale, il suo fascino sembra essere rimasto intatto.

Al centro della trama c'è proprio il dottor Andy Brown, affermato neurochirurgo di New York che, dopo la morte improvvisa della moglie Julia, decide di cambiare completamente vita. Distrutto dal lutto e deciso a ricostruire un rapporto con i figli, lascia la frenesia della città per trasferirsi nella tranquilla e immaginaria cittadina di Everwood, in Colorado. Qui sceglie di aprire uno studio medico gratuito, mettendo le sue competenze al servizio della comunità locale, grazie alla sua carriera di successo che gli permette di vivere di rendita.



Una decisione che, però, non viene vista di buon occhio dal medico del paese, il severo Harold Abbott, interpretato da Tom Amandes, con cui nasce fin da subito una forte rivalità professionale e personale. Il dottore locale mal vede i nuovi arrivati e cerca di tenere lontane le rispettive famiglie, creando tensioni che attraverseranno molte delle stagioni della serie.



Ma il cambiamento pesa soprattutto sui figli di Andy, che reagiscono in modo diverso allo sconvolgimento delle loro vite. La piccola Delia, interpretata da Vivien Cardone, riesce ad adattarsi rapidamente alla nuova realtà, mentre Ephram Brown, nel ruolo di Gregory Smith, fatica enormemente a elaborare il dolore per la perdita della madre e a trovare un nuovo equilibrio. Ancora sconvolto dalla tragedia, il ragazzo si chiude in se stesso e trova difficile ricominciare in un posto che sente estraneo.

Sarà proprio il rapporto con Amy Abbott, interpretata da Emily VanCamp, a cambiare lentamente il suo percorso, in una delle storie d'amore adolescenziali più autentiche e toccanti della televisione di quegli anni. Una relazione costruita con pazienza narrativa, senza fretta, che ha fatto commuovere migliaia di spettatori italiani. Uno degli aspetti che ha reso Everwood così amata nel tempo è stata la sua capacità di affrontare argomenti complessi senza mai diventare pesante o moralista. La serie parla di malattia, lutto, adolescenza, alcolismo giovanile, difficoltà familiari e rapporti tra genitori e figli, ma lo fa sempre con uno sguardo profondamente umano, lasciando spazio alla fragilità dei personaggi e alla loro evoluzione.



Everwood riuscì a distinguersi grazie alla sua autenticità emotiva, costruendo personaggi imperfetti ma incredibilmente facili da amare. Era una serie che non urlava, non forzava i toni, non cercava lo scandalo a tutti i costi. Preferiva sussurrare, lasciare che le emozioni emergessero naturalmente, scene dopo scena.



Ora, finalmente, quel mondo che ha spezzato il cuore a un'intera generazione è tornato. Questa volta, a portata di streaming, senza bisogno di programmare il videoregistratore o di correre a casa per non perdere la puntata. Everwood torna quando vuoi tu, nella qualità che merita, con tutte le stagioni disponibili dal primo giorno. Per chi l'ha amata allora, è un viaggio nella memoria. Per chi non l'ha mai vista, è l'occasione perfetta per scoprire perché quella piccola città del Colorado ha conquistato il cuore di milioni di spettatori.