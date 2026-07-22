Will Ferrell torna su Netflix con una serie sul golfista più idiota e cattivo che abbia mai interpretato

Pubblicazione: 22 luglio alle 18:08

Uomini con guanti bianchi immacolati che si disfano su un green perfetto, a un colpo di distanza da un crollo nervoso in piena regola. The Hawk, la prima serie tv comedy di Will Ferrell per Netflix, è costruita quasi interamente attorno a questo tipo di scenario, e già solo questa premessa basterebbe a renderla vincente prima ancora che Lonnie Hawkins prenda in mano una mazza. Ferrell interpreta Lonnie "The Hawk" Hawkins, un golfista che nel 2004 era il numero uno al mondo, vincitore di tre major, la cui reputazione è scivolata da leggenda vivente a barzelletta ambulante.

Gli manca un major per completare il Grand Slam in carriera, e Lonnie tratta questa possibilità remota come se l'universo gliela dovesse., più Rian Johnson e Ram Bergman di T-Street, con il PGA Tour come partner ufficiale. Come una vera organizzazione sportiva abbia accettato di associare il proprio nome a questo personaggio rimane un piccolo mistero, ma, piantata in una commedia sportiva selvaggiamente irregolare che, grazie ai suoi momenti migliori, merita comunque di essere vista., mentre sfreccia verso una tappa del PGA su un bus da tour. Prosciuga le carte di credito della ex moglie e poi si rifiuta di firmare i documenti del divorzio. È apertamente e meschinamente geloso di suo figlio.: questo è un uomo che si preoccupa solo di vincere e di nient'altro. Questa fissazione è anche il modo in cui la serie entra nel mondo del golf stesso.di portata mondiale, e The Hawk è felice di lasciare che lui sia la cosa più brutta in mezzo a tutto questo.

L'unico barlume di decenza di Lonnie si manifesta in Sam, interpretata da Fortune Feimster, una meccanica improvvisata che lui trova a "riparare auto" in un parcheggio Walmart e che assume immediatamente come nuova caddie, principalmente perché lei gli dice di mangiarsi una Milky Way ogni volta che sente la pressione salire. L'amicizia diffidente ma genuina tra queste due persone così diverse è il punto in cui The Hawk si avvicina di più ad avere un cuore. Ogni scena che condividono dimostra cosa potrebbe essere questa serie se si fidasse della sincerità anche solo la metà di quanto si fida di una battuta volgare.



Molly Shannon, nei panni di Stacy, la moglie separata di Lonnie, è l'altro punto luminoso affidabile. Stacy si è buttata anima e corpo nel lancio di un marchio di tè freddo alcolico chiamato Teed Off, e Shannon la interpreta come una donna che ha deciso che ogni momento della sua vita, non importa quanto inappropriato, è un'occasione per piazzare prodotto. Trasforma l'opportunismo in una forma d'arte, ed è molto divertente nel farlo.



Quando la serie centra il bersaglio, quando lascia che Feimster e Shannon prendano il controllo o quando si concentra sul rapporto tossico padre-figlio, diventa esattamente quello che promette: una commedia sportiva scomoda, cattiva e stranamente onesta su un uomo che si rifiuta di accettare che il suo momento è passato. Non è Talladega Nights, e probabilmente non diventerà un cult come Semi-Pro. Ma è Will Ferrell che fa qualcosa di diverso, qualcosa di più rischioso, e anche quando inciampa, resta interessante vederlo provare.