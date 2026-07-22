95% su Rotten Tomatoes: questo film su Netflix è il finale perfetto secondo la critica internazionale

Pubblicazione: 22 luglio alle 17:09

Dopo anni di attesa e tre stagioni che hanno conquistato il cuore del pubblico globale, la storia d'amore tra Nick Nelson e Charlie Spring ha trovato la sua conclusione definitiva. Non con una quarta stagione, come molti si aspettavano, ma con un film che ha il compito arduo di chiudere uno dei capitoli più amati del catalogo Netflix. Heartstopper Forever è finalmente disponibile sulla piattaforma e, stando ai primi verdetti della critica, Alice Oseman e il team creativo possono tirare un sospiro di sollievo.

. La domanda che molti fan si sono posti è semplice:. Al centro del successo del film, ancora una volta, c'è. I due giovani attori sono cresciuti insieme ai loro personaggi, affinando la loro capacità di rappresentare un amore adolescenziale autentico, vulnerabile, privo di artifici.

Il film è stato scritto dalla stessa Alice Oseman, creatrice dei graphic novel originali e anima del progetto televisivo, mentre la regia è stata affidata a Wash Westmoreland. Guardando alla serie nel suo complesso, Heartstopper si è affermato come una delle proprietà più preziose di Netflix, soprattutto per il pubblico LGBTQ+ in tutto il mondo. La sua capacità di raccontare una storia d'amore queer con dolcezza, autenticità e speranza ha riempito un vuoto nel panorama delle serie televisive mainstream.

Non è un caso che ogni stagione abbia ottenuto punteggi altissimi sia dalla critica che dal pubblico: la prima stagione ha raggiunto il 100% con il 96% di gradimento del pubblico, la seconda il 96% di critica e il 96% di pubblico, mentre la terza ha toccato di nuovo il 100% con il 94% di audience. Heartstopper Forever, con il suo 95% di critica e 94% di pubblico, si allinea perfettamente a questo standard di eccellenza.



Il 2026 segna dunque la fine definitiva del franchise Heartstopper, non solo sullo schermo ma anche sulla carta stampata. Alice Oseman ha pubblicato il sesto e ultimo volume della serie di graphic novel all'inizio di luglio, chiudendo un cerchio creativo che ha accompagnato generazioni di giovani lettori e spettatori nella scoperta di se stessi e dell'amore in tutte le sue forme. Heartstopper Forever (che ambia una parte importante della storia), insieme alle tre stagioni della serie originale, è ora disponibile in streaming su Netflix, pronto a regalare un ultimo, emozionante capitolo a tutti coloro che hanno seguito Nick e Charlie fin dal primo incontro nei corridoi della scuola.