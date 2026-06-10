Bullismo, violenza e ispettori d'eccezione, nel nuovo imperdibile K-drama che sta scalando le classifiche di Netflix

Pubblicazione: 10 giugno alle 19:36

Quando una serie arriva su Netflix con la promessa di affrontare temi delicati come il bullismo scolastico, la violenza nelle scuole e la corruzione sistemica, è inevitabile che la controversia faccia capolino. Teach You a Lesson, il nuovo K-drama disponibile sulla piattaforma, si è trovato nel mezzo di un dibattito acceso ancor prima del suo rilascio, a causa del materiale originale da cui è tratto: il webtoon "Get Schooled", criticato per la sua rappresentazione di violenza eccessiva, punizioni corporali e persino razzismo nei confronti degli studenti.



Eppure, nonostante le proteste e le polemiche che hanno accompagnato il lancio, la serie diretta da Hong Jong-chan si è rivelata una delle produzioni più intelligenti, avvincenti e ben scritte dell'anno. Il regista ha lavorato a stretto contatto con lo sceneggiatore per assicurarsi che la sceneggiatura non riflettesse gli aspetti più controversi del webtoon originale. Durante la conferenza stampa, Hong ha dichiarato di voler "approcciare la storia attraverso una lente più raffinata e creare qualcosa di significativo", offrendo supporto alle vittime piuttosto che glorificare la violenza.



Il risultato è una serie che, pur affrontando temi durissimi, riesce a essere un comfort drama che lascia lo spettatore con un senso di speranza e giustizia. Di fronte all'aumento della violenza scolastica e al declino dell'autorità amministrativa nelle scuole, il governo sudcoreano ha istituito l'Educational Rights Protection Bureau, un ufficio speciale sotto il Ministero dell'Educazione con l'autorità legale di riformare il sistema scolastico.

A guidare l'ERPB c'è Choi Gang-seok, interpretato da Lee Sung-min, un funzionario del Ministero dell'Educazione che ha perso sua figlia a causa della violenza scolastica. Il suo dolore personale diventa il motore di una missione più grande: proteggere le vittime di qualsiasi forma di violenza, che si tratti di studenti, insegnanti o genitori. Al suo fianco c'è Na Hwa-jin, un ex capitano delle Forze Speciali interpretato da Kim Mu-yeol, che usa le sue abilità di indagine e la sua forza fisica per condurre il team.



La struttura narrativa segue un formato episodico, con ogni puntata che si concentra su una nuova scuola colpita da corruzione o delinquenza che mina il sistema educativo o l'accesso all'apprendimento. Come molti drama legali coreani, Teach You a Lesson ha la capacità di stringere il cuore quando dà voce alle vittime, evocando rabbia per la mancanza di giustizia e sollievo quando finalmente arriva una soluzione. È un meccanismo narrativo collaudato, ma qui funziona in modo particolarmente efficace grazie alla qualità della scrittura e alla profondità dei personaggi.



Ciò che rende la serie particolarmente rilevante è la sua tempestività. L'aumento del bullismo a livello mondiale, specialmente con il cyberbullismo e le controversie legate a piattaforme come Telegram, rende Teach You a Lesson una storia necessaria per evidenziare ingiustizie che troppo spesso vengono ignorate. La serie non ha paura di mostrare come le questioni socioeconomiche alimentino questi problemi: i potenti approfittano del sistema, mentre chi ha uno status economico più basso ne paga il prezzo.

Ma il bullismo non è l'unico tema affrontato. Due episodi particolarmente intensi si concentrano su genitori opprimente che esercitano una pressione tale sui figli da spingerli all'ideazione suicida. Sebbene possa sembrare estremo, è un fenomeno reale che i giovani affrontano, specialmente sotto la pressione del sistema educativo sudcoreano, noto per essere tra i più competitivi e stressanti al mondo. E non è un problema limitato alla Corea del Sud: l'ossessione per il successo accademico e la pressione genitoriale alimentano una crisi di salute mentale giovanile in tutto il mondo.



C'è però un episodio che ha suscitato perplessità: quello che ruota attorno a false accuse di molestie sessuali rivolte a un insegnante, che lo portano al suicidio. L'episodio dipinge negativamente l'idea delle denunce di aggressione sessuale e molestie, un tema delicato considerando l'alto tasso di grooming e violenza sessuale verso studenti nelle scuole e università. Sebbene sia vero che le false accuse esistono e rappresentano un problema reale, è deludente che la serie non abbia dedicato altrettanta attenzione ai casi molto più frequenti in cui il grooming e le molestie avvengono davvero.



Al netto dei difetti, la serie sta scalando le classifiche di Netflix perché trasmette un messaggio di speranza: ci sono ancora persone nell'amministrazione che vogliono fare del bene. Come la serie stessa ribadisce, ci sono bravi insegnanti, studenti e genitori che vogliono fare la cosa giusta per la loro scuola e comunità. Il problema sono le mele marce. E il team dell'ERPB, con i suoi ispettori d'eccezione, lavora instancabilmente per eliminarle.