L'esplosiva serie di Guy Ritchie su Netflix sta per tornare con la seconda stagione (e l'uscita è vicina)

Pubblicazione: 03 settembre alle 14:00

Netflix ha guadagnato negli ultimi anni una reputazione piuttosto scomoda: quella di cancellare serie TV prima del tempo, lasciando con l'amaro in bocca spettatori affezionati e storie incompiute. Molte delle cancellazioni più dolorose hanno riguardato progetti con un cast eccezionale e un potenziale narrativo enorme. Per questo motivo, quando una serie promettente viene rinnovata, la notizia assume un peso particolare. The Gentlemen, la crime comedy in otto episodi diretta da Guy Ritchie, è uno di quei progetti che merita di arrivare a una conclusione degna del suo inizio brillante. Con appena otto episodi nella prima stagione, The Gentlemen si è affermata come una delle serie più godibili sulla piattaforma, perfetta per una maratona di visione. La seconda stagione della serie crime di Guy Ritchie approderà su Netflix domani, 3 settembre 2026.

La storia ruota attorno a Eddie Horniman, interpretato da Theo James, un giovane aristocratico che eredita la tenuta di famiglia solo per scoprire che il mantenimento della proprietà è finanziato da una coltivazione illegale di marijuana nascosta nel sottosuolo. Un'eredità decisamente più complessa di quanto potesse immaginare.. Non è necessario aver visto il lungometraggio per apprezzare la serie televisiva, ma i fan del film troveranno piacevoli rimandi, riferimenti sottili e qualche nome familiare qua e là. Una scelta intelligente che permette a entrambi i progetti di respirare autonomamente pur condividendo lo stesso DNA stilistico.. Il film del 2020 ha raggiunto il 78% di gradimento tra i critici su Rotten Tomatoes e l'84% tra il pubblico.

La serie televisiva del 2024 si è attestata al 75% tra i critici e, curiosamente, allo stesso identico 84% tra gli spettatori. Entrambi condividono un tono unico, fatto di commedia tagliente e azione brutale, che li rende complementari piuttosto che ridondanti. La scelta creativa più astuta di Guy Ritchie è stata quella di raccontare la stessa storia da due prospettive opposte. Nel film del 2020, il punto di vista principale è quello di Mickey Pearson, un barone della droga che vende marijuana coltivata segretamente sotto le dimore aristocratiche britanniche. Il lungometraggio segue il suo tentativo di vendere l'impero che ha costruito e ritirarsi dal business. La serie TV del 2024, invece, racconta gli eventi dal punto di vista di Eddie, l'aristocratico che si trova improvvisamente a capo di quell'impero senza averlo mai cercato.

Ma la vera notizia che ha fatto esultare i fan arriva dall'annuncio ufficiale del rinnovo. The Gentlemen è stata confermata per una seconda stagione nell'agosto del 2024, pochi mesi dopo la premiere della prima avvenuta a marzo dello stesso anno. Le riprese della seconda stagione si sono concluse nell'ottobre del 2025, alimentando speculazioni su una possibile uscita nel corso del 2026. Ora è arrivata la conferma: la seconda stagione debutterà domani. Theo James, protagonista della serie, ha condiviso alcuni dettagli intriganti sul tono più cupo della nuova stagione attraverso un video su TikTok. Secondo l'attore, il secondo capitolo sarà ancora divertente, ma decisamente più cupo del precedente.





L'equilibrio tra commedia e violenza è sempre stato il marchio di fabbrica di Ritchie, fin dai tempi di Lock & Stock e Snatch.. Se la seconda stagione spingerà ulteriormente sull'acceleratore del lato oscuro, potremmo assistere a un'evoluzione narrativa simile a quella di Breaking Bad, citata come riferimento stilistico della serie. Il cast della prima stagione include anche Kaya Scodelario nel ruolo di Susie Glass, figura chiave nella gestione dell'impero criminale.

La regia di Guy Ritchie, affiancato da David Caffrey, Eran Creevy e Nima Nourizadeh, ha garantito un ritmo incalzante e una regia dinamica che non lascia spazio alla noia. The Gentlemen rappresenta un esempio raro di adattamento riuscito dove il creatore stesso riprende in mano la propria opera e la espande senza tradirne lo spirito originale. Ritchie non ha semplicemente rifatto il suo film in formato lungo: ha costruito un universo parallelo che dialoga con l'originale arricchendolo di nuove sfumature. È un esperimento creativo che avrebbe potuto facilmente fallire, ma che invece ha dimostrato come un autore possa reinventarsi senza perdere la propria identità stilistica.





