Millie Bobby Brown e Chris Pratt nel film dei Russo più costoso di Netflix, che divide pubblico e critica

Pubblicazione: 02 settembre alle 18:00

Raramente si assiste a una spaccatura così netta tra il giudizio della critica specializzata e quello del pubblico. The Electric State, l'ultima fatica dei fratelli Russo disponibile su Netflix, ha generato uno dei divari più marcati nella storia recente della piattaforma: appena il 15% di approvazione dai critici su Rotten Tomatoes, contro un robusto 74% da parte degli spettatori. Una differenza che non è solo numerica, ma racconta due modi completamente diversi di guardare al cinema. Il film è un'opera di fantascienza ambientata in una realtà alternativa degli anni Novanta, dove umani e robot convivono dopo una guerra devastante. La protagonista Michelle, interpretata da Millie Bobby Brown, è un'adolescente in conflitto con il mondo che la circonda.

. Lungo il percorso, il duo incontra una galleria di personaggi umani e robotici, in un'avventura che mescola azione, momenti umoristici e una riflessione sulla dipendenza dalla tecnologia., cambiando completamente il tono dell'opera. Il cast stellare include nomi del calibro di Giancarlo Esposito, Stanley Tucci, Anthony Mackie, Ke Huy Quan e Woody Norman, una formazione che sulla carta garantirebbe un prodotto di qualità.Il film vanta anche un altro primato meno lusinghiero: con un budget stimato che supera i 320 milioni di dollari,. Una cifra che ha alimentato le polemiche, considerando che l'assenza di distribuzione cinematografica tradizionale rende impossibile il recupero di tale investimento attraverso il botteghino. Cosa non ha convinto la critica?. Secondo i critici, i fratelli Russo hanno applicato una formula collaudata per intrattenere il pubblico generalista, ma senza apportare alcuna visione personale o creativa. La narrazione viene descritta come un assemblaggio di riferimenti pesanti ad altri film di fantascienza e avventura del passato, senza riuscire a costruire una voce propria.

Le famiglie sembrano aver trovato in The Electric State un prodotto raro: un film che funziona sia per adulti che per bambini, offrendo livelli di lettura diversi senza annoiare nessuna delle due categorie. Molti spettatori hanno apprezzato proprio quei riferimenti nostalgici agli anni Novanta che i critici hanno giudicato pesanti, trovandoli invece divertenti e ben integrati nella narrazione. Anche le performance degli attori ricevono giudizi opposti. Dove i recensori professionali hanno visto scarso coinvolgimento, il pubblico ha apprezzato il carisma di Chris Pratt e la maturità interpretativa di Millie Bobby Brown. La componente action viene descritta come ben orchestrata, mentre l'aspetto visivo del film e la realizzazione dei robot ricevono elogi diffusi.



