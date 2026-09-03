Florence Pugh è il mostro più tremendo mai creato da Steinbeck, in questa serie prossimamente su Netflix
Florence Pugh interpreta Cathy Ames nella miniserie Netflix da un romanzo di Steinbeck, prossimamente su Netflix. Trailer, cast e data di uscita.
Netflix ha svelato il secondo trailer di East of Eden - La valle dell'Eden, la miniserie in sette episodi, su Netflix dal prossimo primo ottobre, che adatta il celebre romanzo di John Steinbeck pubblicato nel 1952. Al centro della narrazione c'è Cathy Ames, considerata uno dei personaggi più malvagi mai concepiti nella letteratura americana, interpretata da Florence Pugh in quella che si preannuncia come una delle performance più oscure e sfaccettate della sua carriera. Il trailer si apre con le parole della stessa Cathy, che riflette sulla natura dei mostri: creature nate da genitori umani, variazioni dall'ordine accettato della normalità. Le immagini la mostrano insanguinata, che striscia nell'erba fino a essere scoperta dalla famiglia Trask. È l'inizio di una storia che esplorerà quanto profondamente il male possa radicarsi nell'anima umana, e quanto sottilmente possa manifestarsi.
Il formato in sette episodi permette di esplorare anche personaggi completamente assenti dalla versione cinematografica. Samuel Hamilton, interpretato da Ciarán Hinds, assume un ruolo cruciale quando mette in guardia Adam dal non abbandonare i suoi figli dopo che Cathy li ha lasciati. Lee, il personaggio di Hoon Lee, avverte sui pericoli che emergeranno quando la verità verrà a galla. Il montaggio rapido mostra una casa in fiamme, suggerendo eventi tragici e violenti. La serie è stata creata da Zoe Kazan, nipote proprio di quel Elia Kazan che diresse il film del 1955. Un cerchio che si chiude attraverso le generazioni, con una visione rinnovata e più fedele al materiale originale di Steinbeck. Kazan è anche co-showrunner ed executive producer insieme a Jeb Stuart, garantendo una supervisione creativa attenta e rispettosa.
Il trailer solleva più domande di quante ne risolva, mantenendo un'aura di mistero intorno alle vere motivazioni di Cathy e alla natura del suo male. È genuinamente una creatura senza redenzione, oppure la serie esplorerà le sfumature che hanno formato la sua psiche. Quanto del suo comportamento è scelta consapevole e quanto è il risultato di traumi e circostanze che hanno plasmato la sua identità. La fotografia mostrata nel trailer evoca atmosfere cupe e terrose, tipiche del periodo storico rappresentato e della California rurale in cui è ambientata la storia. Le immagini di Cathy in abiti eleganti contrastano con quelle in cui appare vulnerabile o violenta, suggerendo una dualità costante tra apparenza e sostanza, tra la maschera sociale e l'anima corrotta.