Florence Pugh è il mostro più tremendo mai creato da Steinbeck, in questa serie prossimamente su Netflix

Pubblicazione: 03 settembre alle 17:11

Netflix ha svelato il secondo trailer di East of Eden - La valle dell'Eden, la miniserie in sette episodi, su Netflix dal prossimo primo ottobre, che adatta il celebre romanzo di John Steinbeck pubblicato nel 1952. Al centro della narrazione c'è Cathy Ames, considerata uno dei personaggi più malvagi mai concepiti nella letteratura americana, interpretata da Florence Pugh in quella che si preannuncia come una delle performance più oscure e sfaccettate della sua carriera. Il trailer si apre con le parole della stessa Cathy, che riflette sulla natura dei mostri: creature nate da genitori umani, variazioni dall'ordine accettato della normalità. Le immagini la mostrano insanguinata, che striscia nell'erba fino a essere scoperta dalla famiglia Trask. È l'inizio di una storia che esplorerà quanto profondamente il male possa radicarsi nell'anima umana, e quanto sottilmente possa manifestarsi.





, affermando che la sua sola presenza riscalda l'intera casa anche senza che lei ne esca dalla camera. Ma suo fratello Charles, con il volto di Mike Faist, lancia un avvertimento carico di presagi: una ragazza come quella non cade semplicemente dal cielo.. A differenza del film del 1955 diretto da Elia Kazan, che si concentrava principalmente sulla seconda parte del romanzo e vedeva Jo Van Fleet vincere l'Oscar come miglior attrice non protagonista per aver interpretato una Cathy ormai anziana, questa serie copre l'intera vita del personaggio.. Samuel Hamilton, interpretato da Ciarán Hinds, assume un ruolo cruciale quando mette in guardia Adam dal non abbandonare i suoi figli dopo che Cathy li ha lasciati. Lee, il personaggio di Hoon Lee, avverte sui pericoli che emergeranno quando la verità verrà a galla.. La serie è stata creata da Zoe Kazan, nipote proprio di quel Elia Kazan che diresse il film del 1955. Un cerchio che si chiude attraverso le generazioni, con una visione rinnovata e più fedele al materiale originale di Steinbeck. Kazan è anche co-showrunner ed executive producer insieme a Jeb Stuart, garantendo una supervisione creativa attenta e rispettosa.

Il trailer solleva più domande di quante ne risolva, mantenendo un'aura di mistero intorno alle vere motivazioni di Cathy e alla natura del suo male. È genuinamente una creatura senza redenzione, oppure la serie esplorerà le sfumature che hanno formato la sua psiche. Quanto del suo comportamento è scelta consapevole e quanto è il risultato di traumi e circostanze che hanno plasmato la sua identità. La fotografia mostrata nel trailer evoca atmosfere cupe e terrose, tipiche del periodo storico rappresentato e della California rurale in cui è ambientata la storia. Le immagini di Cathy in abiti eleganti contrastano con quelle in cui appare vulnerabile o violenta, suggerendo una dualità costante tra apparenza e sostanza, tra la maschera sociale e l'anima corrotta.



