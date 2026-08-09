Su Netflix, c'è lo spettacolare adattamento di un romanzo considerato a lungo impossibile da trasporre

Pubblicazione: 09 agosto alle 19:00

Dal 1967, anno della sua pubblicazione, Cent'anni di solitudine ha rappresentato uno degli apici del realismo magico e una delle saghe familiari più amate del Novecento. Per decenni, il capolavoro di Gabriel García Márquez è stato considerato inadattabile, troppo complesso, troppo stratificato per essere tradotto in immagini. Netflix ha accolto la sfida con la serietà di chi sa di maneggiare un patrimonio dell'umanità, e il risultato – almeno nei primi otto episodi che coprono metà del romanzo – dimostra che l'attesa è valsa la pena. La serie segue la famiglia Buendía attraverso generazioni nella città immaginaria di Macondo, in Colombia. È una storia ciclica sul tempo e la memoria, dove i personaggi sembrano destinati a ripetere gli errori dei loro predecessori, intrappolati in una spirale di passione, follia, guerra e un maledizione che perseguita il loro sangue.

La fedeltà al testo originale è evidente sin dalle prime scene:, mantenendo intatta la complessità morale e narrativa che ha reso il libro immortale. Macondo prende vita sullo schermo come un luogo denso di colore e vitalità, intrecciato indissolubilmente con il mondo naturale., un luogo dove chiunque vorrebbe crescere, con le sue stanze labirintiche e i suoi segreti nascosti negli angoli. Questa bellezza rende ancora più straziante l'arrivo delle turbolenze del mondo esterno, che costringono i personaggi a confrontarsi con le persone che stanno diventando.. La serie riesce nell'impresa con naturalezza, soprattutto nel caso di José Arcadio e Úrsula. Per quest'ultima – interpretata da Susana Morales da giovane e Marleyda Soto in età matura – le due performance sembrano intimamente connesse, come se le attrici avessero lavorato fianco a fianco per costruire un unico arco emotivo. Marco González e Diego Vásquez si divertono visibilmente nei panni dell'eccentrico José Arcadio, regalando momenti di leggerezza e umanità che controbilanciano i toni più cupi della narrazione.. Come tradurre in immagini la pioggia di farfalle gialle, i morti che conversano con i vivi, le levitazioni e le premonizioni senza cadere nel ridicolo o nell'artificiosità?

Netflix ha scelto di integrare questi elementi in modo fluido, quasi naturale, senza sottolinearli con effetti speciali invasivi. La magia fa parte del tessuto stesso di Macondo, così come le nuove scoperte tecnologiche e scientifiche che segnano il passaggio dall'isolamento all'apertura verso il mondo esterno.Il ritmo narrativo è deliberatamente lento. Ogni episodio dura un'ora piena e la serie non accelera per compiacere l'audience abituata ai contenuti mordi e fuggi. È una scelta coraggiosa ma obbligata: vivere il tempo dei Buendía significa sperimentarlo quasi in tempo reale, sentire il peso delle generazioni che si susseguono, delle stagioni che cambiano, delle guerre che arrivano e se ne vanno. Tagliare gli angoli avrebbe tradito lo spirito del romanzo, e la produzione ha chiaramente deciso di giustificare ogni minuto di permanenza sullo schermo.



Cent'anni di solitudine, girata tra le spettacolari location della Colombia, non è una serie per chi cerca l'intrattenimento facile o l'evasione dalla realtà. Nonostante tutta la sua magia e le sue qualità ultraterrene, la storia non può tenere il mondo fuori per sempre. I terrori della storia, l'arroganza umana, le conseguenze delle scelte sbagliate non risparmiano i Buendía, e spesso sono proprio loro stessi la fonte delle proprie disgrazie. Eppure c'è una bellezza tragica nel guardarli, nel riconoscere noi stessi riflessi nei loro errori, nelle loro passioni impossibili, nei loro sogni destinati a infrangersi.



La serie conferma che certi classici meritano di essere trattati con rispetto assoluto, senza fretta, senza compromessi commerciali. Netflix ha dimostrato che il cosiddetto "inadattabile" può diventare televisione eccellente quando c'è la volontà di investire risorse, tempo e talento creativo. Ora tocca alla seconda parte confermare questa promessa e portare a termine il cerchio, proprio come il destino dei Buendía esige che venga chiuso.