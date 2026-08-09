Steven Moffat e Mark Gatiss su Netflix, con un'originale versione del romanzo gotico per eccellenza

Pubblicazione: 09 agosto alle 16:00

Per oltre un secolo, la figura di Dracula ha incarnato l'archetipo del vampiro nella cultura popolare mondiale. Croce, aglio, paletti di legno: un arsenale di protezioni che generazioni di lettori e spettatori hanno imparato a riconoscere come armi contro il non-morto. Ma cosa succederebbe se tutto ciò che credevamo di sapere sulle debolezze del Conte fosse fondato su un fraintendimento profondo della sua vera natura? La serie Netflix Dracula, creata da Steven Moffat e Mark Gatiss, gli stessi autori di Sherlock, ha avuto il coraggio di riscrivere le regole del gioco. Claes Bang interpreta un Conte Dracula magnetico e terrificante che, nel corso dei tre episodi, si confronta con la sua nemesi per eccellenza: Suor Agatha Van Helsing, interpretata da Dolly Wells. Ma è proprio attraverso questo duello intellettuale che emerge una verità sconvolgente sul vampiro più famoso della storia.



Nel primo episodio, ambientato nel 1897, Agatha Van Helsing viene a conoscenza dell'esistenza di Dracula attraverso Jonathan Harker, un procuratore inglese ridotto in fin di vita dopo essere stato prigioniero nel castello transilvano del Conte. Dalla testimonianza di Harker, la suora inizia a catalogare le limitazioni che vincolano il vampiro: non può entrare in una residenza senza essere invitato, la luce diretta del sole lo distruggerebbe, e soprattutto teme la croce con un'avversione viscerale. Agatha, donna di fede ma anche di scienza, inizialmente attribuisce questa paura al significato religioso del simbolo. La croce rappresenterebbe la bontà assoluta di Dio, un'incarnazione di tutto ciò che il male non può tollerare. Una spiegazione rassicurante, lineare, che si inserisce perfettamente nella tradizione della letteratura gotica vittoriana.



Dracula discende da una stirpe di condottieri valorosi, guerrieri che hanno affrontato la morte con onore sui campi di battaglia. Tutti tranne lui. La sua trasformazione in vampiro lo ha condannato a un'esistenza immortale che percepisce come una maledizione, non come un dono. Sotto la patina di arroganza e potere si nasconde una vergogna profonda: Dracula disprezza il mostro che è diventato, quella creatura che si nutre di sangue e vive nell'ombra. Il sole, simbolo di vita e gloria, è qualcosa che il Conte adora e rimpiange. Per secoli ha creduto che i suoi raggi lo avrebbero incenerito, ma questa convinzione nasce da un senso di indegnità così radicato da diventare realtà psicosomatica. Solo quando Zoe lo espone direttamente alla luce solare, Dracula comprende che questa "vulnerabilità fatale" era interamente nella sua mente. Non si sentiva più degno di vedere il sole, quindi ha trasformato questo senso di inadeguatezza in una limitazione fisica.

E la croce? Il suo significato è più sottile e doloroso. Non rappresenta la bontà divina in opposizione al male demoniaco. La croce simboleggia il coraggio di Cristo durante la Crocifissione: il coraggio di morire, di accettare la fine con dignità. Esattamente ciò che manca a Dracula. Il vampiro rifugge la morte, quella morte eroica che tutti i suoi antenati hanno abbracciato. La croce gli rimanda l'immagine di ciò che non è più: un essere capace di affrontare il proprio destino mortale. Nella visione di Moffat e Gatiss, il vampirismo è una condizione contagiosa, ma le vulnerabilità uniche di Dracula sono il prodotto della sua psicologia danneggiata. Le abitudini limitanti che si è imposto nel corso dei secoli, nate dalla paura della morte e dal disprezzo di sé, sono diventate credenze radicate che hanno generato le leggende sui vampiri in generale.



Questa riscrittura del mito vampirico non è solo un espediente narrativo intelligente. È un'esplorazione profonda della psicologia del mostro, un'idea che trasforma Dracula da predatore soprannaturale a figura tragica intrappolata dalle proprie paure. La serie Netflix suggerisce che i mostri più terrificanti non sono quelli creati dalla magia oscura, ma quelli forgiati dall'autodistruzione psicologica. La rivelazione finale porta con sé un'inquietante conseguenza: ora che Dracula è consapevole che le sue maggiori debolezze esistevano solo nella sua mente, cosa può fermarlo? Un vampiro liberato dai vincoli autoimposti diventa potenzialmente inarrestabile, una minaccia ancora più grande di quanto non fosse mai stato. L'autoconsapevolezza, solitamente considerata un percorso di crescita, nel caso del Conte potrebbe trasformarsi nell'arma definitiva.



Claes Bang porta sullo schermo un Dracula che è simultaneamente terrificante e profondamente umano nella sua fragilità nascosta. Dolly Wells, nei panni della doppia Van Helsing, incarna l'intelligenza razionale che rifiuta le spiegazioni semplici, scavando sempre più a fondo fino a raggiungere la verità scomoda. Il loro confronto intellettuale è il vero cuore pulsante della serie, un gioco di scacchi dove la posta in gioco è la comprensione stessa della natura del male. Questa reinterpretazione radicale delle debolezze vampiriche trasforma una storia di mostri in un'indagine sulla condizione esistenziale. Non sono l'aglio o l'acqua santa a definire i limiti di Dracula, ma la sua incapacità di accettare ciò che è diventato e di fare pace con la perdita della sua umanità. In un'epoca in cui i confini tra eroe e villain si fanno sempre più sfumati, il Dracula di Netflix ci ricorda che i veri mostri nascono quando il disgusto di sé si fonde con il potere assoluto.