Ricky Gervais in Top 10 su Netflix, con la sitcom animata che unisce The Office e Garfield

Pubblicazione: 09 agosto alle 14:30

Dopo quindici anni di assenza dal formato che lo ha reso celebre, Ricky Gervais torna alla sitcom. Ma questa volta lo fa in un territorio completamente nuovo per lui: l'animazione per adulti. Alley Cats, in Top 10 su Netflix, rappresenta un esperimento creativo ambizioso che fonde il cringe humor di The Office con l'estetica visiva e narrativa dei fumetti di Garfield. Un cocktail che sulla carta promette di essere esplosivo, soprattutto per chi ha amato entrambi i mondi. La serie segue le avventure di un gruppo di gatti randagi che vivono in un vicolo, alle prese con questioni di identità personale, senso della vita e dinamiche sociali imbarazzanti. Sei episodi da quindici minuti ciascuno, tutti scritti da Gervais e co-prodotti dallo studio di animazione Blink Industries. Una stagione iniziale breve, quasi sperimentale, che se dovesse funzionare potrebbe portare a un seguito più corposo.



Il protagonista è Gus, un gatto soriano arancione doppiato dallo stesso Gervais. Chiunque abbia familiarità con Garfield riconoscerà immediatamente l'omaggio visivo: Gus passa buona parte del tempo sdraiato su un divano abbandonato, la pancia prominente, l'atteggiamento pigro e filosoficamente distaccato. Ma a differenza del personaggio creato da Jim Davis, Gus è cinico, nichilista e decisamente più sboccato. È come se qualcuno avesse preso l'iconico gatto arancione e lo avesse catapultato nell'universo morale e linguistico di David Brent. Ed è proprio qui che emerge il DNA di The Office. Le conversazioni tra i gatti dell'Alley Cats sembrano apparentemente banali, piene di pause imbarazzanti e incomprensioni sociali, ma sotto la superficie affrontano temi profondi: chi siamo, cosa vogliamo, quanto siamo consapevoli di noi stessi. O meglio, quanto poco lo siamo.

Gervais applica la sua firma stilistica a questi personaggi felini, creando situazioni che oscillano tra il grottesco e il toccante, tra la gag slapstick da cartone animato e la riflessione esistenziale. Il cast vocale è un vero e proprio reunion degli attori che hanno già collaborato con Gervais in passato. Diane Morgan, meglio conosciuta come Philomena Cunk, interpreta Olive, uno dei gatti del gruppo. Morgan aveva già lavorato con il comico in Afterlife, la serie dramedy di Netflix che ha preceduto questo progetto. Lo stesso vale per Tom Basden, Kerry Godliman, David Earl, Jo Hartley e Andrew Brooke, tutti reduci dall'esperienza con Gervais. A completare il cast ci sono Natalie Cassidy di Motherland e Tony Way, già apparso in Extras al fianco del creatore della serie.

Gervais ha sempre lavorato meglio con attori che conoscono il suo stile, che sanno gestire il timing delle pause, l'imbarazzo costruito nelle battute, la sottigliezza delle dinamiche tra personaggi. In un contesto animato, dove la voce è tutto, avere interpreti che già padroneggiano quel linguaggio diventa fondamentale. Alley Cats arriva in un momento particolare per Gervais. Da poco è stato celebrato il venticinquesimo anniversario di The Office con uno speciale dedicato, che ha riportato alla ribalta il lavoro che ha rivoluzionato il genere della sitcom mockumentary. Quel format, con la sua telecamera traballante, gli sguardi in macchina e i silenzi carichi di disagio, ha influenzato generazioni di commedie successive. Ora, con Alley Cats, Gervais sembra voler esplorare quegli stessi temi ma attraverso un medium radicalmente diverso.



L'animazione permette libertà narrative che il live-action non consente. I gatti possono cadere da altezze impossibili, assumere espressioni facciali esagerate, vivere situazioni surreali che in un contesto realistico non funzionerebbero. Eppure, il cuore emotivo resta intatto. Come nei migliori esempi di sitcom animate, da Big Mouth a BoJack Horseman al suo erede spirituale, Alley Cats usa il filtro del cartoon per affrontare questioni umane profonde. La durata degli episodi, solo quindici minuti, è una scelta interessante. In un'epoca di binge-watching e serie da otto-dieci ore a stagione, Gervais opta per un formato più tradizionale, quasi da cartone animato classico. Questo ritmo serrato costringe la narrazione a essere essenziale, a colpire duro senza indugiare troppo. Ogni episodio deve funzionare come una piccola unità autonoma, mantenendo però una coerenza narrativa complessiva.



Non sappiamo ancora se Netflix abbia in programma ulteriori stagioni, ma tutto dipenderà dalla risposta del pubblico. Per ora, Alley Cats sembra configurarsi come un passion project personale, un modo per Gervais di esplorare la sua passione per gli animali attraverso il filtro della sua cifra comica. Un esperimento che potrebbe rivelarsi geniale o divisivo, ma certamente non banale. Per chi ha amato The Office e ancora oggi si emoziona davanti alle strisce di Garfield, questa serie rappresenta un incrocio improbabile ma affascinante. Un tributo nostalgico che però guarda avanti, mescolando linguaggi diversi in un prodotto che vuole essere originale pur celebrando le sue radici. E se c'è qualcuno che può permettersi un rischio creativo del genere, quello è proprio Ricky Gervais.