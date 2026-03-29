Se sei un fan di Bojack Horseman, non puoi perdere il suo erede spirituale targato Prime Video (in uscita ad aprile)

Pubblicazione: 29 marzo alle 15:00

Dal 20 aprile 2026, Prime Video rilascerà Kevin, una serie animata per adulti che promette di colmare il vuoto lasciato da BoJack Horseman nel panorama delle commedie tragicomiche che sanno raccontare la complessità umana attraverso personaggi animali antropomorfi. La creazione di Joe Wengert, produttore di Big Mouth, e Aubrey Plaza, segna un debutto importante per entrambi come showrunner, offrendo al pubblico una narrazione che intreccia umorismo caustico, ansia esistenziale e una profonda riflessione sull'appartenenza.



Kevin è un gatto domestico che affronta una crisi di mezza età quando i suoi proprietari si separano. Improvvisamente sradicato dalla sua comfort zone, il protagonista si ritrova in un centro di recupero per animali nel Queens, circondato da altri "reietti" a quattro zampe che lottano per trovare un senso alla propria esistenza. La serie non si limita a essere un'altra commedia animata irriverente: promette di esplorare temi di salute mentale, identità e appartenenza con la stessa profondità emotiva che ha reso BoJack Horseman un fenomeno culturale.



Il parallelo con la serie Netflix non è casuale né superficiale. Come BoJack Bojack, Kevin è un antieroe nevrotico e impulsivo, un personaggio che incarna le insicurezze e le contraddizioni della condizione umana contemporanea. Entrambi i protagonisti sono animali antropomorfi intrappolati in crisi esistenziali, circondati da una galleria di comprimari altrettanto complessi e fragili. Se BoJack viveva a Los Angeles, incarnando l'anima della West Coast con le sue illusioni hollywoodiane e il suo cinismo patinato, Kevin porta invece la sensibilità della East Coast, una New York più cruda e diretta, dove le asperità della vita quotidiana si scontrano con il bisogno disperato di connessione.

Kevin - Prime Video

La scelta di ambientare la serie in un rifugio per animali è tutt'altro che casuale. Questo setting diventa una metafora perfetta per esplorare il concetto di marginalità e la ricerca di un posto nel mondo. Gli animali del rifugio non sono semplici macchiette comiche, ma rappresentazioni di individui che la società ha in qualche modo scartato o dimenticato, ognuno con la propria storia di trauma e speranza. È un ambiente che permette alla narrazione di oscillare tra momenti di tenerezza disarmante e di umorismo nero, mantenendo sempre un filo di autenticità emotiva.



Ma il collegamento più evidente con BoJack Horseman arriva dalla presenza di Amy Sedaris, l'indimenticabile voce di Princess Carolyn nella serie Netflix, che in Kevin interpreta Brandi, un personaggio di supporto che promette di portare quella stessa energia frenetica e quel cuore pulsante che hanno reso Princess Carolyn uno dei personaggi più amati della serialità animata recente. Questa continuità nel cast non è solo un easter egg per i fan, ma sottolinea come Kevin aspiri consapevolmente a raccogliere l'eredità di BoJack, posizionandosi come successore spirituale piuttosto che semplice imitazione.



Completano il cast voci di calibro come Whoopi Goldberg, che interpreta Cupcake, aggiungendo ulteriore credibilità e profondità a un ensemble già ricchissimo. La combinazione di talenti provenienti da diverse generazioni e background comici suggerisce una volontà di creare qualcosa che possa parlare a pubblici diversi, mantenendo però una coerenza tonale ben definita.

Kevin - Prime Video

Aubrey Plaza, al suo primo lavoro da co-creatrice e lead writer, rappresenta una delle scelte più intriganti del progetto. Conosciuta per il suo umorismo deadpan e la sua capacità di incarnare personaggi socialmente ansiosi ma profondamente affascinanti, Plaza ha tutte le carte in regola per tradurre la propria sensibilità unica in una scrittura che sappia essere sia caustica che tenera. La sua presenza garantisce che Kevin non sarà solo un esercizio di stile, ma avrà qualcosa di autentico da dire sull'alienazione contemporanea.



La prima stagione di Kevin debutterà con otto episodi, tutti rilasciati simultaneamente il 20 aprile 2026, seguendo il modello del binge-watching che ormai domina le strategie di distribuzione delle piattaforme streaming. Questa scelta permette alla narrazione di svilupparsi con un ritmo proprio, costruendo archi narrativi che possono estendersi oltre i confini del singolo episodio, esattamente come faceva BoJack Horseman nelle sue stagioni migliori.



Se la serie riuscirà a mantenere le promesse implicite nel suo concept, potremmo trovarci di fronte a uno dei migliori prodotti dell'animazione per adulti della sua generazione. Gli ingredienti ci sono tutti: un cast vocale stellare, creatori con una visione chiara e l'esperienza necessaria per realizzarla, una piattaforma disposta a investire in contenuti di qualità, e soprattutto un pubblico già esistente, educato da BoJack Horseman a cercare nella commedia animata quella profondità emotiva che spesso manca altrove.