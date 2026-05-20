Una coppia eredita una villa piena di fantasmi: non è un horror, ma un successo da Top 10 su Netflix

Pubblicazione: 20 maggio alle 08:00

Ghosts è una serie televisiva che ribalta ogni aspettativa sul genere horror. Qui i fantasmi non fanno paura: sono coinquilini. Ex inquilini, per la precisione, intrappolati nella proprietà dove sono morti, incapaci di raggiungere l'aldilà. E ciascuno porta con sé i vezzi, i drammi e le nevrosi della propria epoca. La serie nasce come remake dell'omonimo show britannico prodotto dalla BBC One, ma la versione americana targata CBS ha saputo conquistarsi una propria identità.



La storia parte da un'eredità inaspettata. Samantha, interpretata da Rose McIver, riceve in dono la villa della prozia Sophie Brimble. Insieme al marito Jay, interpretato da Utkarsh Ambudkar, decide di trasferirsi lì con l'idea di trasformare la proprietà in un bed and breakfast. Il problema è duplice: la casa cade letteralmente a pezzi, e soprattutto è abitata da una varietà di spettri provenienti da epoche diverse della storia americana.



Jay non può vederli né sentirli. Samantha invece sì, ma solo dopo un'esperienza di pre-morte che le apre le porte della percezione extrasensoriale. Da quel momento la sua vita diventa una coabitazione forzata con un gruppo eterogeneo di fantasmi, ognuno bloccato nel proprio tempo e nelle proprie ossessioni. Ci sono il militare, il nativo americano, la dama vittoriana, l'hippie degli anni Settanta. Tutti morti nei confini della proprietà, tutti condannati a restare finché non troveranno la pace.

Ghosts è una vera e propria comedy che usa il soprannaturale come pretesto per esplorare dinamiche relazionali, generazionali e culturali. I fantasmi hanno poteri unici legati alla propria morte o alla propria vita: qualcuno può attraversare i muri, qualcun altro può manipolare l'elettricità, altri ancora hanno capacità più sottili e bizzarre. Ma sono soprattutto personalità forti, con cui Samantha e Jay devono necessariamente scendere a patti.



L'accoglienza da parte del pubblico è stata decisamente positiva. La serie è in Top 10 su Netflix e, su IMDb, vanta un punteggio di 7.9 su 10, un risultato notevole per una comedy che avrebbe potuto facilmente cadere nella trappola del kitsch o del ridicolo. Invece Ghosts ha trovato il giusto equilibrio tra toni leggeri, personaggi ben costruiti e una scrittura che non sottovaluta mai l'intelligenza dello spettatore.