Svolta Netflix, in arrivo i primi film creati dall'IA: come cambierà la piattaforma

Pubblicazione: 19 maggio alle 19:00

Ogni rivoluzione tecnologica ha bisogno di un momento preciso in cui smette di essere teoria e diventa prodotto. Per Netflix e l'intelligenza artificiale, quel momento potrebbe essere molto più vicino di quanto molti si aspettassero. Mentre il dibattito sull'AI nel cinema e nell'animazione restava acceso in tutto il mondo, la più grande piattaforma di streaming al mondo si stava muovendo in silenzio, costruendo qualcosa di inedito all'interno delle proprie strutture. Non un laboratorio di ricerca, non una divisione sperimentale destinata a restare chiusa al pubblico: uno studio di produzione vero e proprio, con assunzioni in corso, una direzione operativa nominata e un obiettivo dichiarato. Si chiama INKubator, e la sua esistenza è emersa solo nelle ultime settimane attraverso profili LinkedIn e offerte di lavoro. La piattaforma non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali.

Interfaccia dell'app Netflix

INKubator: lo studio segreto nato nel silenzio del 2025

INKubator, noto anche semplicemente come INK, sarebbe stato fondato in modo riservato già nel marzo 2025, oltre un anno fa. La sua esistenza è rimasta sconosciuta al grande pubblico per tutti questi mesi, emergendo solo attraverso annunci di lavoro su LinkedIn e ricostruzioni di testate specializzate come Sherwood.news e Lowpass.cc. L'obiettivo dichiarato è la produzione di animazioni in formato breve realizzate interamente con strumenti di intelligenza artificiale generativa. Che Netflix abbia scelto di procedere in modo così riservato non è un dettaglio secondario: la piattaforma sa benissimo che annunciare uno studio animato con l'AI avrebbe scatenato immediatamente reazioni da parte di creator, animatori e sindacati del settore. La strategia sembra quella di costruire prima e comunicare poi, arrivare con un prodotto già pronto nel momento in cui la notizia avrebbe inevitabilmente fatto rumore. E il rumore è arrivato.

Chi guida INKubator: il profilo di Serrena Iyer

A capo dello studio nel ruolo di COO siede Serrena Iyer, un profilo che conosce l'animazione dall'interno. In precedenza era direttrice della programmazione e della strategia per l'animazione in Netflix, con un percorso professionale che include esperienze in DreamWorks Animation, MRC Studios e A24 Films. La scelta di una manager con questo background non è casuale: Iyer porta con sé una conoscenza profonda dell'animazione tradizionale, il che suggerisce che INKubator non nasce come progetto puramente tecnologico. L'intenzione dichiarata è quella di combinare competenza creativa e strumenti AI, costruire qualcosa che non sia semplicemente un generatore automatico di immagini in movimento ma uno studio con una propria identità narrativa. Se questo equilibrio sia davvero perseguibile a lungo termine, o se nel tempo la componente algoritmica finirà per prevalere, è la domanda che tutto il settore si sta già ponendo.

Produttori, ingegneri, grafici: il piano di assunzioni in corso

Netflix sta reclutando diversi profili per lo studio: produttori, ingegneri informatici e grafici digitali. Un annuncio di lavoro per la posizione di responsabile della tecnologia descrive INKubator come «il nostro studio di animazione di nuova generazione, guidato dalla creatività e nativo dell'AI generativa». L'espressione "nativo dell'AI" è la parte più significativa: non si parla di integrare l'intelligenza artificiale in processi già esistenti, ma di costruire un flusso produttivo che nasce direttamente dall'AI e la assume come linguaggio fondativo. La presenza di produttori e grafici nella lista delle assunzioni indica che la componente umana non è destinata a sparire completamente, ma a svolgere un ruolo di supervisione e indirizzo creativo. Alcune delle offerte di lavoro, peraltro, lascerebbero intendere che le ambizioni di INKubator non si limitino al formato breve: in futuro lo studio potrebbe orientarsi verso contenuti di durata maggiore, avvicinandosi al formato serie o film.

Netflix e l'AI: investimenti da centinaia di milioni

INKubator non nasce dal nulla. Netflix ha iniziato a integrare l'intelligenza artificiale nei propri flussi di lavoro ben prima di questo annuncio. La ricerca per linguaggio naturale nell'app è già realtà da mesi, e in passato la piattaforma aveva utilizzato strumenti di AI generativa per realizzare una scena della serie L'Eternauta, scatenando subito polemiche nel settore. Sul fronte degli investimenti, secondo quanto riportato da TechCrunch, Netflix avrebbe speso circa 600 milioni di dollari per acquisire la startup AI fondata da Ben Affleck, un segnale che l'impegno economico va ben oltre la sperimentazione interna. L'insieme di queste mosse traccia una traiettoria inequivocabile: Netflix non usa l'AI soltanto per ottimizzare i sistemi di raccomandazione dei contenuti, come fanno tutte le piattaforme concorrenti, ma punta a usarla per creare contenuti direttamente visibili dagli abbonati.

Il dibattito che si riaccende: animatori contro l'algoritmo

L'annuncio di INKubator arriva in un contesto in cui la tensione tra lavoratori creativi e intelligenza artificiale è tutt'altro che sopita. Gli scioperi del 2023 di WGA e SAG-AFTRA avevano portato al centro della discussione il tema dell'AI nella produzione di contenuti, ottenendo accordi contrattuali che limitavano l'uso di sistemi automatizzati nella scrittura e nella recitazione. L'animazione è terreno ancora più sensibile: migliaia di professionisti, da disegnatori a coloristi, da story artist a supervisori tecnici, vedono in uno studio come INKubator una minaccia diretta ai propri posti di lavoro e all'intera economia del settore. Non è ancora chiaro quando i primi contenuti prodotti dallo studio arriveranno sulla piattaforma, né con quale etichetta saranno presentati agli utenti. Quel che è certo è che il confine tra contenuto umano e contenuto generato dall'AI su Netflix sta per diventare, per la prima volta, una questione che riguarda chi guarda, non solo chi produce.