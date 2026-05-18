Netflix ferisce i suoi utenti chiudendo una delle serie più seguite

Pubblicazione: 18 maggio alle 19:00

La notizia era nell'aria, ma fa male lo stesso. Netflix ha ufficializzato il 13 maggio 2026 quello che molti spettatori temevano: Avvocato di Difesa, The Lincoln Lawyer, non andrà oltre la quinta stagione. Il legal drama con Manuel Garcia-Rulfo nei panni dell'avvocato Mickey Haller si chiuderà con 10 episodi finali, attualmente in produzione a Los Angeles. Non una cancellazione improvvisa, senza preavviso. Qui c'è una chiusura pianificata, annunciata mentre le riprese sono già in corso, con la promessa di dare a Haller un finale degno. Eppure il sapore è amaro lo stesso. Perché The Lincoln Lawyer non era una serie stanca, con ascolti in caduta libera: era uno dei prodotti più solidi dell'intero catalogo Netflix, capace di tenere il pubblico incollato allo schermo stagione dopo stagione senza bisogno di trovate spettacolari.

Come è nato un fenomeno da 171 milioni di visualizzazioni

La storia di questa serie ha radici nella sfortuna. The Lincoln Lawyer nacque come show CBS, poi cancellato dalla rete nel 2020, poche settimane dopo l'inizio della pandemia, prima ancora che il pubblico potesse scoprirla davvero. Netflix la raccolse, la rinnovò, e in poco tempo la trasformò in uno dei suoi titoli di punta. Dal 2023, la serie ha totalizzato 171 milioni di visualizzazioni, è rimasta nella Top 10 globale della piattaforma per 29 settimane e ha costruito una fanbase fedele in tutto il mondo. La quarta stagione, uscita a febbraio 2026, aveva aperto con 9 milioni di visualizzazioni nel solo weekend di debutto, un risultato migliore della terza. Non erano numeri da serie in declino. Erano numeri da serie in piena salute, che poteva ancora correre.

La quinta stagione: il congedo da Mickey Haller

La stagione finale adatterà Resurrection Walk, il settimo romanzo della saga di Michael Connelly, pubblicato in Italia come Il giorno dell'innocenza. Al centro ci sarà una sfida inedita per Mickey: la sorellastra Emi, che non ha mai conosciuto, si rivolge a lui per chiedere aiuto. Vuole liberare una donna condannata ingiustamente per un omicidio di sei anni prima. Più Haller scava nel caso, più le forze che gli si oppongono si rivelano oscure e organizzate. Nel cast del capitolo finale tornano Neve Campbell, Becki Newton, Angus Sampson e Jazz Raycole. Emi sarà interpretata da Cobie Smulders, già introdotta nella quarta stagione come figura destinata a pesare sul futuro di Mickey. Tra le nuove aggiunte figurano Tricia Helfer, Amy Aquino, Keir O'Donnell e Chris Diamantopoulos, a garanzia di un finale con un cast all'altezza.

Il nodo narrativo di Harry Bosch

Chi ha letto i romanzi di Connelly sa quanto sia centrale il rapporto tra Mickey Haller e il fratellastro Harry Bosch, ex detective della polizia di Los Angeles, in Resurrection Walk. I due personaggi si muovono su fronti opposti della giustizia, con dinamiche di conflitto e fiducia che il libro usa con grande efficacia. La serie televisiva, però, non può contare su Bosch: il personaggio appartiene a un altro filone televisivo legato a Prime Video e non è disponibile per un'apparizione in The Lincoln Lawyer. La soluzione adottata dagli showrunner Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez è affidare quella funzione narrativa proprio a Emi, la sorellastra di Mickey. È una sostituzione che sulla carta funziona come escamotage, ma che nella pratica dovrà dimostrare di avere la stessa profondità relazionale dell'originale.

La strategia Netflix e la fine delle serie longeve

Quello di Avvocato di Difesa non è un caso isolato. Nel corso del 2026, Netflix ha già comunicato la chiusura di The Night Agent con la quarta stagione. Il pattern si ripete: la piattaforma sembra voler chiudere alcune sue serie forti prima che si allunghino troppo, anche quando i numeri giustificherebbero la prosecuzione. Non è detto che sia una scelta sbagliata dal punto di vista narrativo. Una serie con un arco conclusivo costruito con cura spesso vale più di una che si trascina per inerzia. Resta però una sensazione precisa per chi ha seguito Mickey Haller stagione dopo stagione: Netflix ha deciso che era ora di salutarsi, indipendentemente da quanto il pubblico fosse ancora disposto ad aspettare. Il mercato dello streaming premia sempre più la fidelizzazione breve, non quella profonda.

La promessa di un finale soddisfacente

Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez hanno commentato l'annuncio cercando di bilanciare la delusione dei fan con la promessa di un commiato all'altezza. "Tutte le cose belle devono finire, ma a volte il modo in cui finiscono dipende da noi", hanno dichiarato. Hanno ricordato che fin dall'inizio l'obiettivo non era solo raccontare Mickey Haller, ma anche dargli una conclusione appropriata. "Siamo immensamente grati a Netflix e a A+E Studios per l'opportunità di far atterrare questo aereo nel modo giusto." Parole che suonano sincere, e che offrono una consolazione concreta: non ci sarà un'interruzione senza risposta, non ci sarà un finale lasciato in sospeso. La serie potrà chiudersi con la dignità che si è guadagnata sul campo, caso per caso, stagione per stagione.

Quando arriva e cosa aspettarsi

La data di uscita della quinta stagione non è ancora stata comunicata ufficialmente. Le riprese sono in corso a Los Angeles, il formato è confermato in 10 episodi, lo stesso delle stagioni precedenti. Considerando i tempi di produzione già consolidati, l'uscita potrebbe arrivare entro la fine del 2026 o nella prima metà del 2027. Nel frattempo, le prime quattro stagioni di Avvocato di Difesa sono disponibili su Netflix. L'impatto della serie sull'economia californiana è stato calcolato in oltre 425 milioni di dollari, con 4.300 persone coinvolte tra cast e troupe e più di 50 location a Los Angeles. Non è solo intrattenimento: è stata un'industria. E come tutte le industrie che funzionano, fa rumore quando si spegne.