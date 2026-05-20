Il figlio ossessionato dalla fidanzata del padre: la serie messicana, in Top 10 su Netflix, che divide il pubblico

Pubblicazione: 20 maggio alle 07:00

Netflix continua a scommettere sul Messico, e questa volta lo fa con una proposta che non passerà inosservata. Dal 13 maggio 2026 è disponibile in catalogo Tra padre e figlio, una produzione originale messicana che rappresenta una doppia sperimentazione: nel formato e nella trama. Il titolo originale, Entre padre e hijo, tradisce subito le intenzioni provocatorie di una storia che mette al centro un triangolo impossibile, fatto di desiderio, lealtà tradita e confini morali oltrepassati.



Álvaro ha finalmente trovato la donna giusta, Bárbara, una brillante avvocata con cui costruire un futuro. Decide di presentarla alla famiglia durante una riunione che dovrebbe sancire l'inizio di una nuova fase della sua vita. Ma qualcosa va storto. Iker, il figlio di Álvaro, vede in Bárbara molto più di una futura matrigna. Quello che nasce non è un semplice colpo di fulmine, ma un'ossessione sensuale che cresce episodio dopo episodio e che trascina Bárbara in una posizione impossibile, tra la lealtà verso il fidanzato e un'attrazione che nessuno dei due sembra in grado di controllare.



Si tratta un thriller erotico che gioca sull'ambiguità, sul non detto, su quella zona grigia dove il desiderio sfida le convenzioni sociali più radicate. E lo fa in un formato che rappresenta una novità assoluta per Netflix, episodi che durano tra gli 8 e i 10 minuti, pensati per essere consumati come contenuti brevi, ma con una narrazione seriale complessa.

Tra padre e figlio - Netflix

Netflix ha deciso di portare nel mercato latinoamericano un modello narrativo che ha già avuto successo in Asia, in particolare in Cina e Corea del Sud, dove le microstorie drammatiche e i thriller erotici in formato breve hanno conquistato milioni di utenti. Una serialità costruita con la logica dei contenuti verticali, quelli che dominano su piattaforme come TikTok e Instagram Reels: episodi brevissimi, cliffhanger continui, ritmo serrato.



La scelta consiste nel tagliare la scena esattamente quando lo spettatore si sta chiedendo cosa accadrà, alimentando l'ansia di scoprire, costringere a cliccare sul pulsante "prossimo episodio" senza nemmeno rendersene conto. È una serialità che si adatta ai nuovi modelli di consumo, frammentati e veloci, ma senza rinunciare alla complessità psicologica dei personaggi.



Tra padre e figlio è una serie che polarizza e divide il pubblico: c'è chi apprezzerà la tensione, il ritmo, l'audacia narrativa, e chi troverà frustrante il format frammentato e la trama provocatoria. C'è da dire, però, che con la sua presenza nella Top 10 di Netflix, non sta di certo passando inosservata.