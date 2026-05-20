In Top 10 su Prime Video, c'è un teen drama tedesco che ha conquistato l'Italia (anche grazie al suo ottimo cast)

Pubblicazione: 20 maggio alle 09:00

C'è un nuovo fenomeno che sta monopolizzando le conversazioni tra gli appassionati di teen drama, e arriva direttamente dalla Germania. Maxton Hall - Il mondo tra di noi, disponibile su Prime Video, ha conquistato il pubblico italiano con la sua miscela irresistibile di romanticismo, tensione e ambientazioni mozzafiato in una delle scuole private più prestigiose d'Inghilterra. Ma chi si nasconde dietro i personaggi che hanno fatto battere il cuore a milioni di spettatori?



La serie, tratta dal romanzo young adult Save Me di Mona Kasten, racconta la storia di Ruby Bell, una studentessa borsista che frequenta il prestigioso Maxton Hall College. Quando la ragazza assiste involontariamente a un bacio proibito tra un professore e Lydia Beaufort, studentessa appartenente a una delle famiglie più potenti del paese, finisce nel mirino di James Beaufort, il fratello gemello di Lydia e ragazzo più carismatico della scuola. Da quel momento, Ruby perde il suo mantello dell'invisibilità e si ritrova catapultata in un mondo fatto di segreti, privilegi e un'attrazione impossibile da ignorare.



Al centro della narrazione troviamo Harriet Herbig-Matten nel ruolo di Ruby Bell. Classe 2003, la giovane attrice tedesca porta sullo schermo tutta la determinazione e la vulnerabilità di una ragazza che sogna Oxford e che si ritrova a navigare tra mondi opposti, quello della sua famiglia, dove ogni euro conta, e quello dorato dei suoi compagni di scuola. Herbig-Matten riesce a rendere Ruby un personaggio autentico, lontano dagli stereotipi della protagonista teen, conferendole una profondità che va oltre la semplice storia d'amore.

Al suo fianco, Damian Hardung interpreta James Beaufort, il milionario arrogante che in realtà nasconde molto più di quanto lasci trasparire. Hardung costruisce un personaggio complesso, capace di passare dal controllo totale alla vulnerabilità in pochi istanti. La chimica tra i due protagonisti è palpabile ed è probabilmente uno degli elementi che hanno decretato il successo della serie, trasformando Herbig-Matten e Hardung nei nuovi beniamini del pubblico young adult.



Il mondo studentesco del Maxton Hall College è popolato da una serie di personaggi secondari che arricchiscono la narrazione. Andrea Guo, classe 2000, interpreta Lin Wang, amica vicina a Ruby e presenza costante nella sua vita scolastica. Justus Riesner è Alistair Ellington, mentre Eli Riccardi, giovane attrice nata nel 1998, dà vita a Elaine Ellington. Il cast include anche Ben Felipe nel ruolo di Cyril Vega, Govinda Gabriel Cholleti come Keshav Patel, Esmael Agostinho nei panni di Wren Fitzgerald, Frederic Balonier che interpreta Kieran Rutherford, e Eidin Jalali come Graham Sutton.



Il successo della serie, in Top 10 su Prime Video, dimostra come il genere teen drama sia tutt'altro che morto, ma che necessiti semplicemente di storie ben scritte, personaggi credibili e, soprattutto, interpreti capaci di dare vita a emozioni autentiche. Maxton Hall ci riesce puntando sulla seduzione delle ambientazioni, sul fascino dei suoi giovani protagonisti e su una trama che mescola romance, thriller e riflessioni sulle differenze di classe in modo equilibrato e mai banale.