Il dettaglio che ha incastrato una ragazza di 17 anni, in questo documentario true-crime in Top 10 su Netflix

Pubblicazione: 19 maggio alle 09:00

The Crash - Incidente o omicidio? è il documentario true crime che Netflix ha portato nel suo catalogo italiano, firmato dal regista britannico Gareth Johnson. Si tratta di un'opera investigativa che disseziona con precisione chirurgica il confine sottilissimo tra fatalità e intenzionalità. La storia ha tutti gli elementi per restare impressa: una ragazza giovanissima, una notte d'estate, una macchina che accelera invece di rallentare, due vite spezzate e una sopravvissuta che finirà davanti a una corte con l'accusa di aver trasformato la propria auto in un'arma letale. Ma quello che rende questo caso così perturbante è ciò che le indagini hanno rivelato nei giorni successivi.



I periti della polizia scientifica hanno ricostruito ogni secondo di quella corsa folle lungo una strada secondaria dell'Ohio. La vettura ha raggiunto una velocità vertiginosa, superiore ai 160 chilometri orari, prima di schiantarsi frontalmente contro un massiccio muro di mattoni in una zona industriale isolata. L'impatto è stato talmente violento da distruggere completamente il veicolo. Dominic e Davion sono morti sul colpo. Mackenzie, miracolosamente, è sopravvissuta pur riportando ferite gravissime.



Ma è quello che mancava sulla scena del crimine a insospettire gli investigatori, cioè qualche traccia che indicasse un disperato tentativo di evitare l'ostacolo. Solo un'accelerazione costante fino all'impatto finale. Come se qualcuno avesse scelto deliberatamente di schiantarsi. Il documentario di Johnson scava nelle vite dei protagonisti, ricostruendo attraverso interviste esclusive ai familiari, agli amici e agli investigatori il contesto emotivo e psicologico che ha preceduto quella notte maledetta. Rosie Graham, amica stretta dei ragazzi coinvolti, offre una testimonianza chiave: racconta di una relazione tossica, di litigi violenti, di segnali di allarme che nessuno aveva saputo o voluto cogliere.

Gli inquirenti hanno recuperato messaggi telefonici e video registrati da Mackenzie nei giorni precedenti. Materiale che dipinge il quadro di una ragazza in preda a un disagio profondo, intrappolata in dinamiche relazionali distruttive amplificate dall'uso compulsivo dei social media. Gli psicologi clinici interpellati nel documentario analizzano questi elementi cercando di comprendere cosa possa spingere una diciassettenne a compiere un gesto così estremo.



Il processo a Mackenzie Shirilla è diventato un caso nazionale negli Stati Uniti. L'accusa ha sostenuto fin dall'inizio la tesi dell'omicidio volontario, portando in aula le prove forensi, le ricostruzioni cinematiche dello schianto, le testimonianze degli amici che descrivevano una relazione sempre più instabile. La difesa ha cercato di dipingere la tragedia come un incidente causato da un momento di blackout o da un malfunzionamento del veicolo, ipotesi smontate una dopo l'altra dalle perizie tecniche.



La sentenza finale ha rappresentato un momento spartiacque nella giurisprudenza americana sui casi di omicidio stradale. Il giudice ha riconosciuto Mackenzie Shirilla colpevole di dodici reati penali, tra cui l'omicidio aggravato, stabilendo che lo schianto non è stato un tragico errore ma un atto intenzionale compiuto con lucida determinazione. La ragazza è stata condannata a una pena detentiva che la terrà in carcere per decenni.

Il documentario si chiude con le reazioni devastate delle famiglie delle vittime, che hanno perso i loro ragazzi in una notte d'estate, e con un'intervista esclusiva a Mackenzie registrata all'interno della struttura carceraria dove sconta la pena. È forse questo il momento più disturbante dell'intera opera: guardare negli occhi una ragazza appena maggiorenne e cercare di trovare una risposta alla domanda che attraversa tutto il film.



Per il pubblico italiano, abituato a seguire con passione i casi di cronaca nera nazionale, questo documentario rappresenta uno sguardo ravvicinato su come funziona il sistema giudiziario americano di fronte a un crimine tanto atipico quanto devastante. Non ci sono attori professionisti, ,ma solo la realtà documentata di una tragedia che ha trasformato vite ordinarie in un caso giudiziario destinato a fare storia.