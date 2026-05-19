In Top 10 su Prime Video, il thriller con Daisy Ridley nel ruolo di una lavavetri, ex soldatessa, contro i terroristi

Pubblicazione: 19 maggio alle 07:00

Quando pensi a un action thriller ambientato in un grattacielo occupato da terroristi, probabilmente ti vengono in mente certi classici del genere. Ma cosa succede se la protagonista non è un poliziotto o un agente segreto, bensì una lavavetri che lavora sospesa nel vuoto a cinquanta piani d'altezza? Questa è la premessa apparentemente folle di Cleaner, nuovo film del 2025 diretto da Martin Campbell, il veterano che ha firmato pellicole come GoldenEye e Casino Royale.



Joey è un'ex soldatessa con un passato violento alle spalle, cresciuta in un ambiente familiare tossico nel quale ha imparato a sopravvivere arrampicandosi, letteralmente. Oggi quella capacità l'ha trasformata in una lavavetri specializzata, uno di quei lavori invisibili che nessuno nota finché qualcosa non va storto. E quel giorno arriva puntuale quando, durante il gala annuale di una potente compagnia energetica ospitato in un grattacielo di Canary Wharf a Londra, un gruppo di attivisti radicali fa irruzione.



All'esterno, sospesa nel vuoto con le sue imbracature e i suoi detergenti, Joey si ritrova nella posizione più improbabile immaginabile: l'unica persona in grado di infiltrarsi nell'edificio senza essere vista. E c'è un'altra ragione per cui non può semplicemente scendere e scappare. All'interno, tra gli ostaggi, c'è suo fratello Michael, interpretato da Matthew Tuck, un giovane autistico con un talento straordinario per l'hacking informatico e una determinazione ostinata a smascherare le ingiustizie del sistema.

Il film gioca su diversi livelli di tensione. Da un lato c'è l'azione verticale, quella claustrofobia del vetro e dell'altezza che trasforma ogni movimento di Joey in un esercizio di pura sopravvivenza. Dall'altro c'è il dramma umano, quello di una donna costretta a tornare a combattere, a riesumare abilità che credeva di aver sepolto insieme al suo passato militare.



Ad affiancare Daisy Ridley c'è Clive Owen nel ruolo di Marcus, l'antagonista principale. Il cast include anche Lee Boardman, che gli appassionati di Star Wars ricorderanno per aver interpretato Kravas nella serie Andor, nei panni di Gerald Milton, e una serie di volti britannici che completano il mosaico di ostaggi, attivisti e figure corporative intrappolate in quella torre di vetro e acciaio.



Cleaner è un thriller che pesca a piene mani da un immaginario consolidato fatto di edifici assediati, eroi improbabili e countdown inesorabili. Ma lo fa con una certa consapevolezza, scegliendo di rendere la protagonista una donna con vulnerabilità concrete, un passato traumatico da cui non può scappare e una motivazione personale che va oltre il semplice "fare la cosa giusta".

Il film gioca anche sulla dinamica tra Joey e Michael, un rapporto fraterno segnato dalla protezione reciproca e dalla colpa. Michael, con il suo autismo e la sua ossessione per la giustizia, rappresenta una vulnerabilità che Joey non può ignorare, un legame che la costringe ad agire anche quando ogni fibra del suo essere vorrebbe solo scappare. Disponibile su Prime Video, il film ha già scalato la classifica italiana, guadagnandosi il settimo posto nella Top 10 dei prodotti più visti.