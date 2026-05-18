The Boys 5 perde un personaggio cruciale: la scelta di Kripke che rischia di far capitolare il finale della serie

Pubblicazione: 18 maggio alle 09:00

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.



The Boys ha salutato uno dei suoi personaggi più controversi e amati. Mentre la quinta e ultima stagione della serie Prime Video si avvicina alla conclusione definitiva, prevista per il 20 maggio, l'episodio 7 ha segnato un punto di svolta narrativo importante con l'uscita di scena di Soldatino, il Super interpretato da Jensen Ackles che aveva fatto il suo esplosivo ingresso nella terza stagione.



La notizia ha colto di sorpresa molti fan che si aspettavano un ruolo più centrale del personaggio nell'episodio finale della serie, soprattutto considerando il suo legame biologico con Patriota e il potenziale che questo rapporto padre-figlio aveva mostrato nelle stagioni precedenti. Eric Kripke, showrunner e mente creativa dietro l'adattamento del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, ha dovuto fare scelte narrative precise per portare a termine una storia che per sette anni ha sabotato il genere supereroistico con il suo sguardo cinico e la sua satira feroce.



Soldatino era stato presentato come una figura complessa: il primo supereroe d'America, un simbolo patriottico corrotto dal tempo e dal potere, capace di neutralizzare i poteri degli altri Super grazie alla radiazione del suo petto. Il personaggio aveva rappresentato uno specchio distorto di Captain America, mostrando cosa sarebbe potuto accadere se dietro lo scudo e la retorica si nascondesse un uomo profondamente imperfetto, violento e segnato da decenni di tradimenti.

Soldatino in The Boys - Prime Video

La sua dinamica con Butcher, interpretato da Karl Urban, aveva creato alcune delle scene più intense della serie. Due uomini disposti a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi, accomunati da una brutalità che li rendeva quasi indistinguibili dai mostri che combattevano. L'alleanza temporanea tra i due aveva sollevato domande fondamentali sulla moralità della vendetta e sul prezzo della giustizia.



L'uscita di scena di Soldatino nell'episodio 7 della quinta stagione lascia spazio a quello che sarà il vero scontro finale, quello tra Patriota, il Super più potente e pericoloso mai creato da Vought International, e Butcher. Con un solo episodio rimasto prima della conclusione definitiva della serie, i fan si interrogano su come Kripke e il suo team di sceneggiatori chiuderanno le storyline ancora aperte.



La serie è stata uno dei maggiori successi di Prime Video, capace di intercettare lo spirito dei tempi con una precisione quasi inquietante. I parallelismi con l'attualità politica, la critica feroce al capitalismo corporativo e alla spettacolarizzazione della violenza hanno reso The Boys molto più di una semplice serie sui supereroi: un commento acuto sulla società contemporanea, mascherato da intrattenimento estremo.

Soldatino in The Boys - Prime Video

Jensen Ackles, conosciuto principalmente per il suo ruolo di Dean Winchester in Supernatural, aveva portato, con Soldatino, una presenza fisica e un carisma tossico che aveva convinto critica e pubblico. La sua interpretazione aveva aggiunto profondità a un personaggio che sulla carta avrebbe potuto essere una semplice parodia, trasformandolo invece in una figura tragica, prodotto di un'epoca e di un sistema che crea mostri chiamandoli eroi. La sua uscita di scena improvvisa rischia di far capitolare il finale e di far crollare il castello di aspettative che il pubblico aveva riposto nella conclusione della serie.