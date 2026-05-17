Un uomo che non muore per puro dispetto, in questo revenge thriller imperdibile (in Top 10 su Prime Video)

Pubblicazione: 17 maggio alle 09:00

Sisu - L'immortale, film finlandese del 2022, diretto da Jalmari Helander, è riuscito nell'impresa straordinaria di diventare un caso, prima al cinema, poi in home video, e ora sta conquistando anche Prime Video, dove è approdato a febbraio 2026. Ma non è stato amore a prima vista. Quando Amazon ha aggiunto il film al suo catalogo all'inizio del mese, Sisu si è perso nella valanga di novità e titoli in licenza che ogni settimana inondano la piattaforma.

Ma verso fine febbraio, il passaparola ha iniziato a funzionare, e, debuttando al nono posto. Ambientato durante la Guerra di Lapponia tra Finlandia e Germania nazista verso la fine della Seconda Guerra Mondiale,. Quando scopre un ricco giacimento, pensa che i suoi problemi siano finiti. Invece stanno per iniziare:

Quello che distingue Sisu dalla massa di film di vendetta è il modo in cui abbraccia l'assurdo con serietà assoluta. Aatami non è semplicemente un uomo duro, ma una forza della natura che sfida ogni legge fisica nota. Il film lo eleva a proporzioni quasi mitologiche attraverso un'assurdità casuale che diventa credibile proprio perché presentata senza ammiccamenti. Come John Wick, anche il protagonista di Sisu sembra ignorare completamente i concetti di caducità umana e tempo di recupero. Sopravvive, quasi per dispetto, a situazioni che ucciderebbero chiunque altro, e continua ad andare avanti.

Il titolo stesso, Sisu, è una parola finlandese intraducibile che descrive una forma di determinazione ostinata, una forza interiore che permette di andare avanti quando la situazione sembra impossibile. E il film incarna questo concetto in ogni fotogramma intriso di sangue e violenza coreografica. Il modo in cui abbraccia il gore e la violenza grafica è proprio ciò che lo ha reso così popolare tra gli appassionati del genere.



Con un budget di appena 6 milioni di euro (circa 7 milioni di dollari), Sisu ha incassato 11 milioni di dollari al box office mondiale, aggiungendo altri 4,2 milioni dalle vendite di DVD e Blu-ray secondo The Numbers. Non saranno cifre da blockbuster, ma per un film indipendente finlandese rappresentano un successo significativo. Su Rotten Tomatoes, il thriller vanta un impressionante 94% di approvazione dalla critica con la certificazione Fresh, e un 88% dal pubblico.



Il segreto del successo di Sisu è il suo aver osato essere diverso. Più brutale, più viscerale, più onesto nel suo rifiuto di spiegare o giustificare. È un film che sa cosa vuole essere e lo fa senza scuse, proprio come il suo protagonista che, semplicemente, si rifiuta di morire.