Un uomo che non muore per puro dispetto, in questo revenge thriller imperdibile (in Top 10 su Prime Video)
Ecco qual è il revenge thriller finlandese con Jorma Tommila che ha conquista la top 10 di Prime Video con una trama particolare.
Sisu - L'immortale, film finlandese del 2022, diretto da Jalmari Helander, è riuscito nell'impresa straordinaria di diventare un caso, prima al cinema, poi in home video, e ora sta conquistando anche Prime Video, dove è approdato a febbraio 2026. Ma non è stato amore a prima vista. Quando Amazon ha aggiunto il film al suo catalogo all'inizio del mese, Sisu si è perso nella valanga di novità e titoli in licenza che ogni settimana inondano la piattaforma.Ma verso fine febbraio, il passaparola ha iniziato a funzionare, e il thriller finlandese è schizzato nella top 10 globale secondo FlixPatrol, debuttando al nono posto. Ambientato durante la Guerra di Lapponia tra Finlandia e Germania nazista verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la storia di Aatami Korpi, un leggendario commando dell'esercito finlandese che ha abbandonato le armi per diventare cercatore d'oro. Quando scopre un ricco giacimento, pensa che i suoi problemi siano finiti. Invece stanno per iniziare: un plotone delle Waffen-SS guidato da un ufficiale brutale e corrotto decide di derubarlo e ucciderlo.
Quello che distingue Sisu dalla massa di film di vendetta è il modo in cui abbraccia l'assurdo con serietà assoluta. Aatami non è semplicemente un uomo duro, ma una forza della natura che sfida ogni legge fisica nota. Il film lo eleva a proporzioni quasi mitologiche attraverso un'assurdità casuale che diventa credibile proprio perché presentata senza ammiccamenti. Come John Wick, anche il protagonista di Sisu sembra ignorare completamente i concetti di caducità umana e tempo di recupero. Sopravvive, quasi per dispetto, a situazioni che ucciderebbero chiunque altro, e continua ad andare avanti.
Il titolo stesso, Sisu, è una parola finlandese intraducibile che descrive una forma di determinazione ostinata, una forza interiore che permette di andare avanti quando la situazione sembra impossibile. E il film incarna questo concetto in ogni fotogramma intriso di sangue e violenza coreografica. Il modo in cui abbraccia il gore e la violenza grafica è proprio ciò che lo ha reso così popolare tra gli appassionati del genere.
Con un budget di appena 6 milioni di euro (circa 7 milioni di dollari), Sisu ha incassato 11 milioni di dollari al box office mondiale, aggiungendo altri 4,2 milioni dalle vendite di DVD e Blu-ray secondo The Numbers. Non saranno cifre da blockbuster, ma per un film indipendente finlandese rappresentano un successo significativo. Su Rotten Tomatoes, il thriller vanta un impressionante 94% di approvazione dalla critica con la certificazione Fresh, e un 88% dal pubblico.
Il segreto del successo di Sisu è il suo aver osato essere diverso. Più brutale, più viscerale, più onesto nel suo rifiuto di spiegare o giustificare. È un film che sa cosa vuole essere e lo fa senza scuse, proprio come il suo protagonista che, semplicemente, si rifiuta di morire.