The Boys 5: una storia di bullismo e riscatto, dietro al particolare soprannome di uno dei Ragazzi

Pubblicazione: 16 maggio alle 12:00

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.



Per cinque stagioni, Marvin T. Milk è stato uno dei pilastri di The Boys, il cuore pulsante di un gruppo di disadattati che combatte contro supereroi corrotti. Lo conosciamo come MM, abbreviazione che sembrava riferirsi semplicemente al suo cognome, Milk. Ma il vero significato dietro il soprannome Mother's Milk (Latte Materno, in italiano; diminutivo: LM) è rimasto avvolto nel mistero fino all'episodio 7 della quinta stagione, intitolato "The Frenchman, the Female, and the Man Called Mother's Milk". E no, non ha niente a che fare con quello che potreste pensare.



Quando era bambino, Marvin subiva bullismo continuo, dopo la morte del nonno, per mano di Soldier Boy. Un trauma che lo segnò profondamente e lo rese bersaglio dei compagni più crudeli. Un giorno, notò un piccione ferito sul marciapiede. Invece di ignorarlo, decise di prendersene cura, di curarlo fino a farlo guarire completamente. Nella sua mente di ragazzino, salvare quella vita avrebbe in qualche modo compensato la perdita del nonno, avrebbe riequilibrato la bilancia della giustizia in un mondo che gli sembrava ingiusto.



Ma i bulli scoprirono il suo gesto. E invece di rispettarlo, trovarono un nuovo modo per umiliarlo: iniziarono a chiamarlo Mother's Milk, un soprannome pensato per deriderlo, per dipingerlo come debole e materno in senso spregiativo. La presa in giro fu spietata, incessante. Finché un giorno quel piccione, ormai guarito, volò sopra le loro teste, libero e in salute.

Mother's Milk in The Boys - Prime Video

Fu allora che qualcosa cambiò in Marvin. Invece di rifiutare quel nomignolo, decise di abbracciarlo. Lo rivendicò. Perché in fondo amava aiutare le persone, prendersi cura di chi soffriva. Quel nome, nato come insulto, divenne simbolo del suo bisogno di fare la differenza, di proteggere gli altri, di rendere orgogliosa la sua famiglia. Mother's Milk non era più un'arma contro di lui, ma un'identità che aveva scelto di indossare con dignità.

Mother's Milk in The Boys - Prime Video

di Garth Ennis e Darick Robertson. Nel materiale originale,. Ma c'è un dettaglio grottesco che solo un fumetto come The Boys poteva permettersi: per mantenere i suoi poteri e la sua immortalità,. Da qui, appunto, Mother's Milk. Un'origine diretta, letterale, scioccante quanto basta per restare fedele al tono provocatorio del fumetto.È comprensibile perché gli showrunner abbiano scelto di non seguire questa strada. Innanzitutto,, elemento che lo differenzia nettamente dalla controparte cartacea. In secondo luogo,: replicare un tema simile con MMe rischiato di banalizzare un personaggio che invece rappresenta l'umanità, la normalità in mezzo a un mondo di mostri superpotenti.

La scelta di Prime Video aggiunge strati di complessità emotiva e simbolica. Certo, l'associazione tra un piccione salvato e un soprannome ispirato dal latte materno può sembrare meno immediata rispetto alla versione fumettistica, ma offre qualcosa di più profondo: un arco narrativo sul riscatto personale, sulla scelta consapevole di trasformare il dolore in compassione. È una storia che risuona con chiunque abbia mai dovuto affrontare il bullismo o abbia cercato di trovare significato nelle proprie ferite.



MM ha sempre rappresentato la bussola morale del gruppo. È quello che cerca di tenere insieme i pezzi, che mantiene un codice d'onore anche quando tutto va a rotoli. La sua fedeltà alla missione ha vacillato più volte, soprattutto nella quinta stagione dove il peso delle perdite e delle scelte difficili lo ha spinto al limite. Eppure, contro ogni previsione, è ancora lì, ancora vivo, ancora in prima linea.



L'origine del suo soprannome ora spiega tutto. Non è solo un nome: è un manifesto. È la promessa silenziosa che Marvin ha fatto a quel piccione ferito, al ricordo di suo nonno, a se stesso. La promessa di prendersi cura degli altri, di proteggere chi non può difendersi, di essere il rifugio in mezzo alla tempesta.