Una storia d'amore in stile moderna Bridgerton, in questa serie da non perdere (in top 10 su Prime Video)

Pubblicazione: 16 maggio alle 09:00

Prime Video continua la sua tradizione vincente di adattamenti letterari di successo. Dopo i trionfi di Reacher, basato sulla serie di Lee Child, The Rings of Power ispirato all'universo di J.R.R. Tolkien, e The Summer I Turned Pretty tratto dalla trilogia di Jenny Han, arriva Off Campus, una nuova serie romantica che ha già conquistato la critica con un debutto straordinario.



Lanciata il 13 maggio 2026, Off Campus ha ottenuto un impressionante 93% di gradimento su Rotten Tomatoes. La serie conta 15 recensioni critiche, un numero destinato ad aumentare nei prossimi giorni, il che potrebbe far oscillare leggermente il punteggio. Anche il pubblico sembra aver apprezzato: l'audience score si attesta all'84% con oltre 50 valutazioni. Un debutto che conferma l'appeal immediato della serie presso diverse tipologie di spettatori.



Sviluppata da Louisa Levy e basata sulla popolare serie di libri di Elle Kennedy, Off Campus racconta la storia d'amore inaspettata tra Hannah Wells, una studentessa di musica, e Garrett Graham, un giocatore di hockey universitario. La narrazione esplora le complessità della vita adulta attraverso amicizie profonde e legami duraturi, dipingendo un ritratto generazionale che va oltre il semplice romance.

Un elemento distintivo evidenziato dalla critica riguarda l'approccio narrativo. Invece di concentrarsi esclusivamente sulla coppia protagonista, Off Campus adotta una struttura simile a quella di Bridgerton, trasformandosi in un drama corale. Questa scelta, che si è rivelata vincente, permette alla serie di esplorare dinamiche relazionali multiple e di costruire un mondo più ricco e sfaccettato.



I critici concordano nel riconoscere alla serie il merito di sfruttare il suo appeal sensuale mentre approfondisce con attenzione le dinamiche di coppia. L'adattamento si muove a ritmo sostenuto, abbracciando con consapevolezza e piacere i codici del genere romantico. Le recensioni evidenziano la chimica autentica tra i protagonisti, l'onestà emotiva della scrittura e quella qualità di comfort-watch che rende una serie perfetta per il binge-watching.



Off Campus si inserisce in un filone sempre più fruttuoso per Prime Video, quello degli adattamenti di romanzi popolari capaci di intercettare un pubblico vasto e affezionato. La formula sembra chiara: prendere proprietà letterarie con una fanbase consolidata, investire in produzioni di qualità con cast talentuosi, e bilanciare fedeltà al materiale originale con scelte narrative che funzionino per il medium televisivo.