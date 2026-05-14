Gli Anelli del Potere 3 ha finalmente una data: l'attesa per un nuovo viaggio nella Terra di Mezzo sta per finire

Pubblicazione: 14 maggio alle 14:00

La conferma è arrivata: Gli Anelli del Potere tornerà con la sua terza stagione su Prime Video. Dopo l'attesa seguita al finale della seconda stagione nel 2024, che ha lasciato in sospeso sviluppi cruciali per diversi personaggi chiave, Amazon ha finalmente annunciato che, il prossimo 11 novembre, i fan potranno tornare nella Seconda Era della Terra di Mezzo.



La serie, ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit e nella trilogia de Il Signore degli Anelli, continua a esplorare uno dei periodi più affascinanti e meno rappresentati dell'universo creato da J.R.R. Tolkien. Parliamo di un'epoca in cui gli Elfi camminavano ancora apertamente per la Terra di Mezzo, Númenor era al culmine del suo splendore e gli Anelli del Potere dovevano ancora essere forgiati, dando origine a quella catena di eventi che avrebbe segnato il destino di interi popoli.



La seconda stagione si è conclusa con rivelazioni che hanno cambiato le carte in tavola. La vera identità di Halbrand, il carismatico naufrago salvato da Galadriel e portato a Númenor, è stata svelata nel finale della prima stagione: si tratta di Sauron stesso, interpretato da Charlie Vickers. Questo colpo di scena ha ricontestualizzato ogni interazione precedente tra i due personaggi e ha posto le basi per il conflitto centrale della seconda stagione. La manipolazione orchestrata dal Signore Oscuro per avvicinarsi agli Elfi e influenzare la forgiatura degli Anelli è uno degli archi narrativi più complessi della serie.

La serie comprime migliaia di anni di storia della Seconda Era in una timeline televisiva, una scelta narrativa che ha suscitato dibattiti tra i puristi tolkieniani ma che permette di seguire gli stessi personaggi attraverso eventi epocali. La Seconda Era copre infatti 3.441 anni, dal momento della caduta di Morgoth fino alla prima sconfitta di Sauron. Un arco temporale impossibile da rappresentare in televisione senza compromessi narrativi.



L'annuncio della data di uscita della terza stagione arriva in un momento in cui le aspettative sono altissime. Il finale della seconda stagione ha lasciato in sospeso questioni fondamentali sul destino di Sauron, sulla forgiatura degli Anelli rimanenti e sugli equilibri di potere nella Terra di Mezzo. Con tre stagioni già pianificate e altre due in arrivo per completare il progetto quinquennale, Amazon dimostra di credere fermamente nella sua scommessa più ambiziosa.



Per i fan della Terra di Mezzo, il ritorno nella Seconda Era significa immergersi nuovamente in un mondo in cui la magia degli Elfi è ancora potente, dove le grandi città dei Nani risuonano dei colpi dei martelli nelle loro sale sotterranee, e dove le ombre di un male antico iniziano nuovamente ad allungarsi sul mondo. Gli Anelli del Potere continua a costruire il suo posto nell'universo tolkeniano, con la promessa di rivelare come i personaggi e gli eventi di quest'epoca remota abbiano plasmato il mondo che Frodo e i suoi compagni avrebbero attraversato migliaia di anni dopo.