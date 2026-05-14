Un Michael B. Jordan inarrestabile torna sul ring: annunciato l'inizio delle riprese dello spin-off di Creed

Pubblicazione: 14 maggio alle 13:00

L'universo cinematografico di Rocky e Creed si espande ancora una volta, questa volta però sul piccolo schermo. Delphi, la serie spinoff annunciata da Prime Video nel maggio 2025, è pronta a entrare ufficialmente in produzione. Michael B. Jordan ha confermato durante la presentazione degli upfront di Amazon che le riprese inizieranno il 18 maggio a Los Angeles, esattamente un anno dopo l'annuncio del progetto.



La serie rappresenta un tassello importante nell'espansione della saga pugilistica che ha accompagnato il cinema per quasi cinquant'anni. Non si tratta però di un semplice sequel televisivo: Delphi intende raccontare una storia corale ambientata nella leggendaria palestra Delphi di Los Angeles, luogo iconico già visto nei film di Rocky e Creed. È qui che si sono allenati prima Apollo Creed e poi suo figlio Adonis, ed è qui che ora si intrecciano le storie di una nuova generazione di giovani pugili.



Al centro della narrazione ci sarà Tony "Little Duke" Evers, interpretato da Wood Harris, che ora gestisce la struttura. Il personaggio, già presente nei film precedenti, assumerà un ruolo di maggiore rilievo, fungendo probabilmente da mentore per i giovani atleti che popolano la palestra. Marco Ramirez, noto per il suo lavoro su The Defenders e Daredevil, ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo insieme a Jordan stesso.

La domanda che molti fan si pongono è ovvia: vedremo Adonis Creed tornare sul ring? Anche se il personaggio di Jordan non sarà il protagonista principale, dato che Delphi si concentra sui nuovi pugili e su Little Duke, la sua presenza sembra praticamente inevitabile. Jordan è produttore esecutivo del progetto e i legami narrativi con i film sono già stati confermati. Non sarebbe sorprendente vederlo apparire in uno o due episodi, magari assumendo un ruolo simile a quello che Rocky Balboa aveva avuto nei film di Creed: quello del mentore che passa il testimone.



L'inizio delle riprese arriva tre anni dopo l'uscita di Creed III, il capitolo diretto dallo stesso Jordan che ha incassato oltre 275 milioni di dollari nel mondo. Mentre si è parlato di un possibile Creed IV, Jordan ha dichiarato di voler dare al franchise "un po' di tempo per respirare, far sì che la gente lo voglia, che le manchi un po'". La strategia sembra chiara: mentre il futuro cinematografico della saga principale resta incerto, la televisione diventa il terreno per mantenere vivo l'interesse del pubblico ed esplorare nuove storie.



Con l'inizio delle riprese fissato per il 18 maggio, il debutto di Delphi è ragionevolmente previsto per il 2027. Prima di allora, però, gli appassionati della saga potranno godersi un altro progetto legato al franchise: I Play Rocky, in arrivo nelle sale americane per il Ringraziamento, con uscita prevista per il 20 novembre. Il film racconta la storia dietro le quinte della realizzazione del Rocky originale del 1976, con Anthony Ippolito nei panni di Sylvester Stallone, Stephan James in quelli di Carl Weathers e un cast che include anche Matt Dillon e AnnaSophia Robb.