The Day of the Jackal 2: un volto iconico di White Collar sarà il villain che sfiderà Eddie Redmayne

Pubblicazione: 13 maggio alle 13:00

The Day of the Jackal si prepara a rialzare la posta in gioco. Peacock e Sky hanno appena annunciato un colpo di casting che promette di elettrizzare la seconda stagione dello spy thriller con Eddie Redmayne: Matt Bomer, volto iconico di White Collar e vincitore del Golden Globe, entra nel cast come nuovo villain. Un'aggiunta che porta peso, talento e quella particolare intensità emotiva che l'attore texano sa modellare con chirurgica precisione.



I dettagli sul personaggio che Bomer interpreterà rimangono avvolti nel mistero. Peacock e Sky hanno confermato solo che si tratta di un ruolo ricorrente da guest star, ma la natura esatta della minaccia che rappresenterà per lo Sciacallo resta deliberatamente oscura. Una strategia narrativa che alimenta le speculazioni: sarà un altro assassino? Un manipolatore nell'ombra? Un fantasma del passato di Alexander Duggan? Le possibilità sono molteplici e tutte intriganti.

La serie, creata da Ronan Bennett e basata sul romanzo del 1971 di Frederick Forsyth, ha conquistato critica e pubblico con un'eccellenza narrativa certificata dall'85% di gradimento su Rotten Tomatoes tra i critici e dal 77% tra gli spettatori. Eddie Redmayne interpreta lo Sciacallo, alias Alexander Duggan, un assassino di élite ingaggiato per eliminare il presidente francese Charles de Gaulle, mentre l'agente MI6 Bianca Pullman, interpretata da Lashana Lynch, conduce una caccia spietata per fermarlo.

Il finale della prima stagione ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, consegnando una morte scioccante che ridefinisce gli equilibri della narrazione. Quel momento rappresenterà probabilmente il punto di partenza per gli sviluppi della seconda stagione, ora arricchita dalla presenza di Bomer. Le riprese del nuovo ciclo di episodi sono iniziate a febbraio 2026, segno che la produzione ha sfruttato lo slancio del successo senza perdere tempo.



L'arrivo di Matt Bomer introduce una variabile imprevedibile in un ecosistema già saturo di suspense. Che tipo di antagonista porterà sullo schermo? Quale passato condividerà con lo Sciacallo? E soprattutto, come si muoverà in un gioco di specchi dove nessuno è davvero quello che sembra? Le domande si moltiplicano, ma una certezza resta: quando un attore della sua caratura entra in una serie già impeccabile, il risultato può solo essere esplosivo.