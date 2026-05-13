La stagione 4 di questa serie non è ancora uscita, ma la 5 è già stata annunciata: la mossa storica di Prime Video

Pubblicazione: 13 maggio alle 10:00

Prime Video ha appena fatto un annuncio che dimostra una fiducia senza precedenti in una delle sue serie di punta. Reacher, l'adattamento action-thriller basato sui bestseller di Lee Child con protagonista Alan Ritchson, è stato ufficialmente rinnovato per una quinta stagione. La notizia di per sé non sarebbe sorprendente, considerando il successo globale della serie. Ciò che rende questa decisione particolarmente significativa è il tempismo: la quarta stagione non ha ancora nemmeno una data di uscita precisa, se non un generico "fine 2026".



Questa mossa anticipata rappresenta un chiaro segnale del dominio che Reacher esercita sulla piattaforma streaming di Amazon. Secondo il comunicato ufficiale di Prime Video, la decisione è motivata dal "continuo successo e dall'appeal globale di questo drama ricco di azione". Ma dietro queste parole istituzionali si celano numeri impressionanti che raccontano una storia di crescita inarrestabile.



La terza stagione di Reacher ha registrato 54,6 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo nei primi 19 giorni dalla sua uscita su Prime Video, diventando così lo show più visto sulla piattaforma dopo Fallout stagione 1 in un periodo comparabile. Un risultato che ha consolidato la serie come uno dei pilastri dell'offerta Amazon MGM Studios, capace di attrarre decine di milioni di spettatori in ogni angolo del pianeta.

Reacher - Prime Video

Sul fronte critico, Reacher mantiene una media sorprendentemente alta su Rotten Tomatoes. La serie vanta un punteggio medio del 96 percento da parte della critica attraverso le tre stagioni prodotte finora. La prima stagione ha ottenuto il 92 percento di recensioni positive, mentre la seconda e la terza hanno raggiunto entrambe il 98 percento. Il pubblico si è mostrato leggermente meno entusiasta ma comunque ampiamente favorevole, con una media dell'80 percento: il 91 percento per la prima stagione, il 77 per la seconda e il 73 per la terza.



Alan Ritchson è diventato sinonimo di Jack Reacher per una nuova generazione di fan. Il suo fisico imponente e la sua capacità di bilanciare la brutalità fisica del personaggio con momenti di intelligenza acuta e persino vulnerabilità hanno ridefinito completamente l'immagine del personaggio dopo i film con Tom Cruise. La serie ha saputo catturare l'essenza dei romanzi di Lee Child in modo più fedele, presentando un Reacher che corrisponde alla descrizione fisica e caratteriale delle pagine scritte.



Nick Santora, veterano di serie come Prison Break e The Sopranos, ha sviluppato per Prime Video un formato che funziona perfettamente. Ogni stagione adatta un singolo romanzo, permettendo una narrazione approfondita e fedele al materiale originale. Questo approccio ha permesso alla serie di evitare la compressione narrativa che spesso affligge gli adattamenti cinematografici, dando spazio ai personaggi di respirare e alle trame di svilupparsi organicamente.

Reacher - Prime Video

Il rinnovo anticipato per una quinta stagione, prima ancora che il pubblico possa vedere la quarta, rappresenta una rarità nel panorama dello streaming contemporaneo. In un'epoca in cui anche serie di successo vengono cancellate senza preavviso per ragioni di bilancio o strategia aziendale, questa mossa di Prime Video comunica stabilità e impegno a lungo termine. Per i fan, significa la certezza di poter continuare a seguire le avventure di Jack Reacher almeno fino al 2027 o 2028, considerando i tempi di produzione.