The Boys 5: sui social spunta la scena tagliata in cui il trio Ackles, Padalecki e Collins omaggia Supernatural

Pubblicazione: 12 maggio alle 10:00

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.

Mentre The Boys si avvia verso il suo esplosivo finale di serie,. L'episodio 5 della quinta stagione, intitolato "One-Shots", ha regalato al pubblico una serie di camei divertenti e inaspettati, tra cui quelli del produttore esecutivo Seth Rogen e dell'attore Will Forte.: Misha Collins e Jared Padalecki sono apparsi brevemente sullo schermo, riaccendendo la magia di una delle serie più amate della televisione americana.Quello che molti non sapevano, però, è che. Prime Video ha recentemente rilasciato, e il contenuto rappresenta un tributo molto più esplicito e affettuoso a Supernatural rispetto a quanto poi trasmesso nell'episodio finale.La scena cancellata trasformava il cameo da semplice apparizione a. Nel materiale eliminato, i tre attori non si limitavano a comparire:. Dean Winchester, Sam Winchester e Castiel vivevano una nuova vita, seppur brevemente, all'interno dell'universo cinico e brutale di The Boys.

Ma cosa rendeva questa scena così speciale da essere considerata un vero omaggio? I riferimenti erano numerosi e stratificati. Uno dei più evidenti riguardava Busty Asian Beauties, la rivista preferita di Dean Winchester in Supernatural, citata esplicitamente nel dialogo. Per chi ha seguito le quindici stagioni della serie originale, questo dettaglio apparentemente minore rappresenta un richiamo immediato e potente all'umorismo irriverente che caratterizzava il personaggio di Ackles.



La decisione di tagliare questa versione della scena e optare per qualcosa di più sobrio è probabilmente legata a ragioni di ritmo narrativo e di coerenza tonale. The Boys, pur essendo una serie che non si fa scrupoli a infrangere la quarta parete e a giocare con i riferimenti meta-televisivi, mantiene comunque un proprio ecosistema narrativo che deve rimanere coerente. Inserire una scena così esplicitamente legata a un'altra serie avrebbe potuto risultare straniante per chi non conoscesse Supernatural, trasformando un momento di intrattenimento in un'interruzione dell'immersione.



Eppure, la scelta di rilasciare il materiale eliminato dimostra la consapevolezza da parte dei produttori del valore affettivo che questa reunion rappresenta. Eric Kripke, creatore sia di Supernatural che di The Boys, ha sempre dimostrato una particolare attenzione ai legami che si creano tra i fan e le storie che amano. La sua capacità di bilanciare il rispetto per il passato con l'esigenza di costruire nuove narrazioni è uno dei suoi tratti distintivi come showrunner.

L'episodio "One-Shots" nella sua versione finale mantiene comunque l'essenza della sorpresa, presentando Collins e Padalecki in ruoli che, pur brevi, hanno fatto piacere ai fan. Il semplice fatto di vedere nuovamente insieme i tre attori che hanno condiviso il set per oltre un decennio ha generato un'ondata di entusiasmo sui social media, con migliaia di commenti nostalgici e apprezzamenti per la scelta di includerli.



La reazione del pubblico al materiale eliminato, pubblicato su X, è stata immediata e calorosa. I fan di Supernatural sono emersi in massa per commentare, condividere ricordi delle scene memorabili della serie originale e discutere su come questa versione alternativa avrebbe potuto integrarsi nell'episodio. Molti hanno espresso rammarico per il taglio, pur comprendendo le ragioni produttive che possono aver portato a questa decisione.



La scena eliminata rimarrà probabilmente un pezzo da collezione per i fan più devoti, un "cosa sarebbe potuto essere" che alimenterà discussioni e speculazioni. Ma la sua esistenza, e la decisione di condividerla pubblicamente, dimostra anche una cosa fondamentale: il rispetto per le storie che ci hanno accompagnato e per le persone che le hanno vissute insieme a noi.