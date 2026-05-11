Una madre single, le colline toscane e un segreto: la nuova favola romantica tutta italiana su Prime Video

Pubblicazione: 11 maggio alle 11:30

L'8 maggio 2026 segna l'arrivo su Prime Video di Non è un paese per single, commedia romantica che porta sullo schermo l'omonimo bestseller di Felicia Kingsley. Un'operazione che unisce la forza narrativa di una delle autrici più amate in Italia al linguaggio cinematografico, con una storia ambientata tra le colline del Chianti che reinterpreta in chiave contemporanea il capolavoro di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio.

Diretta da, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, la pellicola rappresenta una coproduzione tra Amazon MGM Studios e Italian International Film – Lucisano Media Group, con Fulvio Lucisano, Federica Lucisano e Paola Lucisano alla produzione. Si tratta di un, destinato a un pubblico globale ma profondamente radicato nell'identità culturale italiana.

La trama si sviluppa nell'immaginaria Belvedere in Chianti, un microcosmo toscano dove tutti sembrano impegnati in una relazione o alla ricerca dell'anima gemella. In questo contesto vive Elisa, interpretata da Matilde Gioli, madre single della giovane Linda e proprietaria della tenuta Le Giuggiole, che gestisce insieme alla sorella Giada, interpretata da Amanda Campana, e alla madre, ruolo affidato a Cecilia Dazzi. Le due sorelle sono profondamente diverse: se Giada si perde in relazioni complesse e senza futuro, Elisa affronta l'esistenza con caparbietà, lontana dalle convenzioni sociali e senza cercare l'amore.

L'equilibrio viene spezzato dalla morte del vecchio proprietario della tenuta, visto che da Milano arrivano in Toscana Michele e Carlo, interpretati rispettivamente da Cristiano Caccamo e Sebastiano Pigazzi, unici eredi dello zio defunto. I due fratelli hanno un piano preciso: vendere rapidamente la proprietà per costruire un campo da golf, progetto che si scontra inevitabilmente con la realtà locale e con le sorelle. Quello che nasce come un conflitto di interessi si trasforma in un intreccio di tensioni e attrazioni reciproche: Elisa si ritrova attratta da Michele, mentre Giada da Carlo. Riuscirà l'amore a far cambiare idea ai fratelli milanesi?

Il cast corale arricchisce la narrazione con figure che delineano un affresco credibile della provincia italiana. Oltre ai protagonisti, troviamo, la figlia adolescente di Elisa,. Ogni personaggio contribuisce a costruire quella dimensione comunitaria in cui la pressione sociale verso la coppia si intreccia ai desideri individuali, tema centrale dell'opera.

I paesaggi del Chianti diventano un personaggio a sé stante, filmati con garbo per esaltarne la bellezza senza cadere nella cartolina turistica, anche se l'occhio internazionale di Prime Video punta inevitabilmente a valorizzare il fascino della campagna italiana. Le location, pur fittizie nella narrazione, restituiscono l'atmosfera autentica di un territorio dove tradizione e modernità si confrontano quotidianamente.

Non è un paese per single, fonte: Prime Video

Alla base del film c'è il fenomeno editoriale di Felicia Kingsley, considerata per tre anni consecutivi l'autrice più letta in Italia. Con oltre quattro milioni di copie vendute, ventitré libri pubblicati e traduzioni in venti Paesi, Kingsley ha costruito un rapporto diretto con milioni di lettrici e lettori grazie a una scrittura brillante e ironica. Non è un paese per single rappresenta dunque il salto dal mondo editoriale a quello audiovisivo per un universo narrativo già consolidato. Il romanzo originale, pubblicato da Newton Compton Editori, si ispira dichiaratamente a Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, modernizzandone elementi e dinamiche con un tocco di contemporaneità.

La trasposizione cinematografica mantiene questa fedeltà al classico austeniano, ma lo declina in salsa toscana, sostituendo i balli di campagna con sagre paesane, le tenute inglesi con aziende agricole e i pregiudizi di classe con il divario tra provincia e città, tra tradizione e speculazione immobiliare. La sceneggiatura non si limita a riprodurre gli stilemi del genere, ma li affronta con una sincera originalità. C'è spazio per riflessioni sulla maternità single, sulla pressione sociale che ancora oggi grava sulle donne non sposate, sulla libertà di scegliere percorsi di vita alternativi. Elisa incarna una figura femminile emancipata che non cerca salvezza nell'amore, ma si lascia semplicemente sorprendere quando questo si presenta. Un messaggio meno superficiale di quanto il genere rom-com solitamente conceda.

Il pubblico italiano (e non solo) potrà scoprire una Toscana narrativa, quella di Belvedere in Chianti, che non esiste sulle mappe ma che racconta qualcosa di molto reale: il desiderio di appartenenza, la fatica di cambiare idea, la bellezza di lasciarsi andare all'imprevisto. E se Orgoglio e pregiudizio continua a essere riletto e reinterpretato dopo duecento anni, forse è perché le storie d'amore migliori non invecchiano mai, cambiano solo scenario.