Ragazzi con superpoteri contro il sistema: se ti manca l'atmosfera di Gen V, Prime Video ha il sostituto perfetto

Pubblicazione: 11 maggio alle 09:00

Gen V, lo spin-off di The Boys che in molti consideravano addirittura superiore alla serie madre, è stato cancellato dopo appena due stagioni. Prime Video ha chiuso i battenti su una delle proposte più fresche e intelligenti del panorama supereroico contemporaneo, lasciando milioni di spettatori con l'amaro in bocca e una domanda senza risposta: dove trovare ora quella stessa miscela esplosiva di poteri sovrannaturali, metafore adolescenziali e critica sociale tagliente?



La risposta potrebbe arrivare da un nome che nel mondo dell'horror e del fantastico non ha bisogno di presentazioni: Stephen King. La sua serie The Institute, prodotta da MGM+ e tratta dall'omonimo romanzo del maestro del Maine, si prepara a tornare nel 2026 con una seconda stagione che promette di raccogliere l'eredità lasciata vacante da Gen V. Un vero e proprio passaggio di testimone tra due serie che condividono DNA narrativo, ambizioni stilistiche e una visione profondamente disturbante di cosa significhi essere giovani, dotati di poteri e intrappolati in un sistema che ti vuole controllare.



Gen V aveva conquistato pubblico e critica proprio per la capacità di trasformare i superpoteri in metafore perfette delle ansie adolescenziali. Ogni abilità sovrannaturale diventava una lente d'ingrandimento sui traumi, le insicurezze e le lotte identitarie dei giovani protagonisti. I personaggi erano credibili, complessi, spesso fragili, intrappolati in una struttura accademica che nascondeva orrori indicibili. "The Woods", la prigione segreta dove i giovani super venivano usati come cavie per sviluppare un virus letale, rappresentava la metafora ultima dello sfruttamento istituzionale dell'innocenza.

The Institute - Prime Video

The Institute percorre strade sorprendentemente simili. Nella serie, bambini dotati di capacità telecinetiche e telepatiche vengono rapiti e rinchiusi in una struttura che si maschera dietro una facciata di normalità. Qui non vengono protetti o educati, ma sfruttati: costretti a potenziare le loro abilità per portare a termine assassinii su commissione. Come in Gen V, il vero nemico non sono mostri o supercriminali, ma adulti in giacca e cravatta che hanno trasformato l'eccezionalità in merce di scambio e i bambini dotati in armi viventi.



Entrambe le serie condividono quella che potremmo definire "academic horror", un sottogenere che utilizza l'ambiente scolastico o pseudo-accademico come contenitore per gli orrori peggiori. La scuola, tradizionalmente luogo di crescita e protezione, diventa prigione, laboratorio, campo di addestramento forzato. È un rovesciamento narrativo potente che risuona con chiunque abbia mai sentito il peso oppressivo delle istituzioni durante gli anni formativi.



La prima stagione di The Institute, pur prendendo diverse libertà creative rispetto al romanzo di King, ha coperto praticamente l'intera trama del libro. Questo significa che la seconda stagione entrerà in territorio inesplorato, libera di espandere la mitologia e approfondire temi solo accennati.

The Institute - Prime Video

Le differenze tra le due serie esistono, naturalmente. In Gen V i poteri derivano dal Composto V, una sostanza iniettata ai neonati che ne modifica geneticamente le capacità. In The Institute i bambini sembrano possedere abilità innate, naturali, anche se l'origine esatta resta sfumata. Gen V opera su una scala visiva più ampia, con battaglie spettacolari e effetti che sfruttano appieno il budget di una produzione Amazon. The Institute mantiene un'estetica più contenuta, claustrofobica, dove l'orrore nasce dalla sottrazione piuttosto che dall'eccesso.



Ma è proprio nella seconda stagione che The Institute potrebbe colmare questo gap. Le anticipazioni suggeriscono un'espansione significativa della portata narrativa. La prima stagione ha introdotto l'esistenza di bambini dotati di precognizione, capacità di vedere il futuro. È un terreno narrativo fertile che apre a domande filosofiche profonde: se puoi vedere cosa accadrà, hai davvero libero arbitrio? Il determinismo contro la libertà, il peso della conoscenza futura, la responsabilità di agire o non agire sapendo le conseguenze. Sono temi maturi, complessi, che potrebbero elevare The Institute ben oltre il semplice thriller sovrannaturale.