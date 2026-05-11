Kevin James sorprende nel nuovo film su Prime Video: da re delle comedy a killer braccato dalla mafia

Pubblicazione: 11 maggio alle 09:30

Guns Up - Affari di Famiglia arriva su Prime Video come un pugno nello stomaco inaspettato, catapultando i fan in un action thriller che non chiede permesso, che ti trascina dentro una notte maledetta dove ogni minuto può essere l'ultimo. E al centro di questa corsa contro il tempo c'è lui, Kevin James, l'attore che per anni ci ha fatto ridere in sitcom e commedie romantiche, ora trasformato in un ex poliziotto corrotto braccato dalla mafia. Una scelta artistica coraggiosa che ribalta completamente la sua immagine pubblica.

La, cineasta ormai specializzato in action contemporanei dall'estetica urbana e sporca. Drake non si limita a dirigere: firma anche la sceneggiatura, costruendo un mondo dovema un prezzo. La produzione statunitense punta tutto su un cast che mescola veterani del cinema e volti televisivi riconoscibili, creando un equilibrio perfetto tra credibilità drammatica e appeal commerciale.

Al fianco di Kevin James troviamo Christina Ricci nel ruolo di Alice, la moglie che rappresenta l'unico ancoraggio alla normalità per un uomo che ha venduto l'anima al crimine organizzato. Luis Guzmán interpreta Ignatius Locke, l'antagonista principale, un boss mafioso dal carisma magnetico che trasforma ogni confronto in una partita a scacchi mortale. Il cast si arricchisce di caratteristi di razza come Joey Diaz, Melissa Leo e Timothy V. Murphy, attori capaci di rendere memorabile anche una singola scena.

La storia ruota attorno a Ray Hayes, ex agente di polizia scivolato nel lato oscuro dopo aver perso tutto. Ray lavora come esecutore per la mafia locale, un lavoro sporco che gli garantisce i soldi necessari per realizzare il suo sogno: aprire un diner e offrire finalmente una vita dignitosa alla moglie Alice e al figlio Henry. È un uomo lacerato, che conserva ancora brandelli di umanità sotto la corazza del criminale. Il suo piano è semplice: un'ultima missione e poi l'uscita definitiva dal giro.

Ma come spesso accade nel cinema noir, proprio quando la libertà sembra a portata di mano, tutto va in frantumi. Un'operazione di routine si trasforma in un massacro, ediventa improvvisamenteche fino a quel momento lo proteggeva. Da esecutore a preda in pochi istanti. La città, che conosceva come il palmo della sua mano, si trasforma in una gabbia letale.

La narrazione si sviluppa come un crescendo inesorabile, con sparatorie spettacolari che si alternano a momenti di tensione psicologica, dialoghi taglienti rivelano tradimenti e alleanze fragili. Ray affronta ex compagni che hanno scelto il denaro della mafia piuttosto che la lealtà. Ogni incontro strappa via un pezzo della sua illusione di poter semplicemente scappare e ricominciare altrove.

Guns Up - Affari di famiglia, fonte: Millennium Films

Il film fonde tensione costante e punte di humor nero, un equilibrio difficile che Drake gestisce in modo convincente. Non è un action spensierato né un dramma pesantemente esistenzialista: è un thriller urbano che tiene lo spettatore inchiodato allo schermo grazie a un ritmo narrativo serrato e a personaggi tridimensionali che non si limitano a sparare ma pensano, soffrono, scelgono.

Guns Up è disponibile in streaming su Prime Video, pronto a sorprendere chi cerca qualcosa di più di un semplice action generico. Si tratta di un racconto sulla paternità, sul peso delle scelte sbagliate e sulla possibilità di redenzione anche quando sembra impossibile, con un Kevin James in forma smagliante.