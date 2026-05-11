La serie spy thriller dei fratelli Russo torna su Prime Video e promette azione e colpi di scena

Pubblicazione: 11 maggio alle 08:30

Mercoledì 6 maggio 2026 segna il ritorno su Prime Video di Citadel, la serie spy thriller prodotta dai fratelli Anthony e Joe Russo che nel 2023 aveva generato aspettative altissime e investimenti stratosferici. Questa nuova stagione promette di consegnare ai fan una nuova tornata di episodi caratterizzati dagli elementi che hanno reso celebre la prima stagione: tanta azione e molti misteri da risolvere.

La trama riprende esattamente dove si era interrotta, con, Nadia Sinh affidata a Priyanka Chopra Jonas e Bernard Orlick del sempre impeccabile Stanley Tucci che devono affrontare una nuova minaccia globale. I tre agenti della, distrutta dalla spietata organizzazione Manticore sostenuta dalle famiglie più potenti del mondo, si trovano costretti a tornare in azione quando emerge un pericolo che potrebbe cambiare il volto dell'umanità.

La soluzione? Reclutare una squadra eterogenea di nuovi agenti esperti per intraprendere una missione su scala globale. Il cast si allarga notevolmente rispetto alla prima stagione: tornano Lesley Manville e Ashleigh Cummings, mentre tra le new entry spiccano Jack Reynor nel ruolo di Hutch, Matt Berry in quello di Franke Sharpe e Lina El Arabi come Celine. Completano il gruppo Merle Dandridge, Gabriel Leone e Rayna Vallandingham.

La struttura produttiva rimane solida, con David Weil che assume il ruolo di showrunner e regista, mentre i fratelli Russo mantengono il controllo creativo attraverso la loro casa di produzione AGBO. Anthony Russo, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes figurano come executive producer per AGBO, insieme a Joe Russo e Greg Yaitanes che firmano anche la regia di alcuni episodi. Josh Appelbaum e André Nemec, che erano stati i primi showrunner della serie, rimangono coinvolti come executive producer per Midnight Radio insieme a Jeff Pinkner, Scott Rosenberg e un team allargato di produttori.

Precisiamo inoltre che la scelta di rilasciarerappresenta un cambio di strategia rispetto ad altre produzioni, che negli ultimi anni hanno spesso optato perper mantenere viva la conversazione sui social. In questo caso, sembra quasi che la piattaformapermettendo agli spettatori interessati, ma anche evitando una prolungata esposizione mediatica che potrebbe riaccendere i riflettori sui costi esorbitanti del progetto.

Dal punto di vista narrativo, la seconda stagione promette scene d'azione mozzafiato, tradimenti sconvolgenti e un gruppo sempre più ampio di agenti misteriosi. La posta in gioco, assicurano i produttori, non è mai stata così alta, con la costante incertezza su chi sia davvero amico e chi nemico. Un classico della spy fiction che punta su ritmo, spettacolarità e colpi di scena per conquistare un pubblico che nel 2023 aveva comunque risposto presente al debutto, portando Citadel ai vertici delle classifiche di visualizzazione di Prime Video.

Citadel, fonte: Prime Video

Resta da vedere se questa seconda stagione riuscirà a conquistare gli spettatori e, soprattutto, se sarà sufficiente a giustificare un eventuale terzo capitolo. Il rinnovo era stato annunciato con grande enfasi ancora prima del finale della prima stagione, quando l'entusiasmo era alle stelle e il franchise sembrava destinato a diventare un pilastro dell'offerta Amazon. Ma ad oggi non si è saputo più nulla, con il ritiro di Citadel che dipenderà interamente dalla risposta del pubblico a questi nuovi sette episodi.

Per chi volesse recuperare le vicende precedenti o tuffarsi direttamente nella nuova stagione, basta accedere a Prime Video, dove tutti gli episodi sono disponibili in streaming mondiale. Un binge-watching per gustarsi Mason, Nadia e Bernard in nuove ed avvincenti storie da raccontare.