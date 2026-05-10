The Boys 5: la conclusione della serie ha un elefante nella stanza che il pubblico non riesce più a ignorare

Pubblicazione: 10 maggio alle 14:00

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.

Bombsight in The Boys - Prime Video

, ma qualcosa non quadra. Mentre i fan attendevano una chiusura epica per Butcher, Hughie e gli altri protagonisti che hanno accompagnato la serie dal 2019, Prime Video sembra avere altre priorità. Il problema ha un nome preciso:proprio quando la serie madre avrebbe bisogno di concentrarsi esclusivamente sui suoi archi narrativi principali.La questione è emersa in modo sempre più evidente con il progredire della quinta stagione., concentrandosi su personaggi come Soldier Boy, Bombsight e altri Super dell'era classica. Niente di male in teoria:, limitandosi a espandere l'universo senza interferire con le storie già in corso.. La quinta stagione di The Boys ha introdotto e sviluppato ampiamente personaggi e dinamiche che serviranno da fondamento per il prequel,. Il punto di svolta è arrivato con l'introduzione del V-Uno, il ceppo originale del Composto V che rende i Super praticamente immortali.

Dal secondo episodio della stagione, Patriota ha iniziato a cercare disperatamente il V-Uno, mentre i Boys tentavano di raggiungerlo per primi per impedirgli di diventare invincibile. Una premessa solida, che ha però trascinato con sé un carico di riferimenti e subplot dedicati ai cinque Supe che possiedono questa sostanza: Soldier Boy, Bombsight, Torpedo, Private Angel e Stormfront. Tutti personaggi che, guarda caso, avranno ruoli da protagonisti in Vought Rising.



Il sesto episodio ha segnato un momento decisivo: Patriota è riuscito ad ottenere ciò che cercava, rendendo questi personaggi del passato ancora più centrali nel finale di serie. Ma era davvero necessario tutto questo spazio narrativo dedicato a figure come Bombsight, praticamente sconosciute al pubblico fino a poche settimane fa?



Dopo il finale della quarta stagione, che aveva lasciato Butcher apparentemente trasformato in villain completo e il gruppo disperso, i fan si aspettavano una quinta stagione ricca di conflitti emotivi, risoluzioni e momenti di confronto tra personaggi che si conoscono da anni. Questi elementi non sono completamente assenti, sarebbe disonesto affermarlo, ma la loro presenza è stata ridotta per fare spazio al setup di Vought Rising.

Stormfront in The Boys - Prime Video

L'unico elemento del setup di Vought Rising che effettivamente funziona per The Boys è la relazione tra Soldier Boy e Stormfront, qui presente nella sua identità di Clara. Questa connessione del passato ha motivazioni narrative solide: è proprio a causa di questo legame che Soldier Boy finisce per consegnare il V-Uno a Patriota. Un momento drammatico che funziona perché entrambi i personaggi erano già stati introdotti nella serie principale, rendendo il loro coinvolgimento meno forzato.



Il problema di fondo è una questione di priorità. The Boys sta concludendo un percorso iniziato sette anni fa, con personaggi che il pubblico ha imparato ad amare, odiare e seguire attraverso trasformazioni profonde. Questa è l'ultima possibilità per dare a queste figure il finale che meritano, per chiudere ogni cerchio narrativo in modo soddisfacente. Invece, parte di questo spazio viene dirottato verso la costruzione di un altro prodotto.



Alcuni fan online hanno espresso frustrazione per questa direzione, sentendo che i loro personaggi preferiti vengono messi in secondo piano. Altri hanno apprezzato l'approfondimento della mitologia dell'universo di The Boys. È un dibattito legittimo, per cui non esiste una risposta univoca. Ma resta il fatto che una serie al suo ultimo giro di giostra dovrebbe concentrarsi principalmente sulla propria conclusione, non sulla preparazione del prossimo capitolo.