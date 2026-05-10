A Knight of the Seven Kingdoms: uno dei Targaryen potrebbe tornare nella seconda stagione della serie

Pubblicazione: 10 maggio alle 13:00

Il successo clamoroso della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms ha lasciato i fan con una domanda bruciante: quali personaggi rivedremo nelle prossime stagioni? Mentre Peter Claffey e Dexter Sol Ansell sono confermati per riprendere i ruoli di Ser Duncan l'Alto e Aegon "Egg" Targaryen, il destino di altri protagonisti rimane avvolto nel mistero. E tra questi c'è proprio lui, il principe che ha incarnato la cattiveria aristocratica con un sorriso gelido: Aerion "Chiarafiamma" Targaryen.



Finn Bennett, l'attore che ha dato vita al sadico fratello maggiore di Egg, ha recentemente dichuarato sul red carpet della premiere del film horror Backrooms di A24. Alla domanda se sarebbe interessato a tornare nella serie HBO, Bennett non ha nascosto il suo entusiasmo. "Per favore" ha risposto, prima di ammettere candidamente di non sapere se un ritorno di Aerion sia effettivamente nei piani. La ragione della sua incertezza è semplice: il leggendario membro della famiglia Targaryen non compare nelle storie successive di George R.R. Martin che formeranno la base narrativa delle prossime stagioni.



La prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms è infatti adattata da The Hedge Knight, il primo racconto della serie Tales of Dunk and Egg. Aerion Chiarafiamma vi appare come uno dei principali antagonisti, incarnando tutto ciò che di peggiore può esprimere il sangue drago quando si mescola all'arroganza e alla crudeltà. Ma nelle storie successive, The Sworn Sword su cui si baserà la seconda stagione e The Mystery Knight che probabilmente ispirerà una potenziale terza, il principe sadico è assente.

Una scena di Il trono di spade - HBO

Questo però non significa necessariamente che Bennett non possa tornare. La showrunner Ira Parker ha già dimostrato di non avere paura di discostarsi dal materiale originale quando serve alla narrazione. I cambiamenti apportati nel finale della prima stagione rispetto al libro lo testimoniano. Se Parker e il suo team creativo decidessero che la storia di Dunk e Egg trarrebbe beneficio da un cameo o da un ritorno di Aerion, HBO potrebbe dare il via libera.



C'è però un altro Targaryen la cui potenziale apparizione sta generando ancora più aspettativa: Aemon Targaryen. Il fratello di Egg che i fan di Game of Thrones conoscono come il venerato Maestro Aemon della Barriera, saggio consigliere di Jon Snow, è vivo durante il periodo in cui è ambientata la serie. Parker non ha confermato esplicitamente se Aemon apparirà nella seconda stagione, ma ha alluso alla possibilità che personaggi originali di Il trono di spade ancora in vita in questa timeline possano fare la loro comparsa. Una prospettiva che fa brillare gli occhi ai fan di lunga data del franchise.



Mentre A Knight of the Seven Kingdoms stagione 2 è attualmente in produzione, con una data di uscita prevista per il 2027, l'altra serie prequel del franchise si prepara al suo atteso ritorno. House of the Dragon stagione 3 debutterà il 21 giugno, mantenendo vivo l'interesse per il mondo creato da Martin. La strategia di HBO sembra chiara: costruire un universo televisivo Targaryen stratificato, capace di esplorare diverse epoche e personaggi della dinastia più affascinante di Westeros.