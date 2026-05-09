10 episodi tra Black Mirror e Blade Runner che cambiano prospettiva, in questa serie imperdibile su Prime Video

Pubblicazione: 09 maggio alle 09:00

Nel vasto catalogo di Prime Video si nasconde una gemma fantascientifica che merita di essere riscoperta. The Feed è una miniserie britannica di 10 episodi che combina l'inquietudine di Black Mirror con l'atmosfera filosofica di Blade Runner, creando un'esperienza narrativa unica nel panorama delle produzioni sci-fi degli ultimi anni.



Sviluppata da Channing Powell e basata sul romanzo omonimo di Nick Clark Windo del 2018, The Feed è arrivata sugli schermi nel 2019. Debuttata inizialmente su Virgin TV Ultra HD nel Regno Unito, pochi mesi dopo è approdata su Prime Video per il pubblico internazionale. Nonostante le reazioni iniziali della critica siano state contrastanti, con il tempo questa produzione ha dimostrato di possedere una profondità tematica e una rilevanza culturale che la rendono una delle proposte sci-fi più interessanti della piattaforma.



In un futuro prossimo, la famiglia britannica Hatfield ha creato una tecnologia chiamata "The Feed", un impianto cerebrale che permette agli esseri umani di condividere istantaneamente informazioni, ricordi ed emozioni. Una sorta di social network biologico, sempre attivo, che elimina le barriere tra pensiero e comunicazione. Ma cosa succede quando questa tecnologia viene violata?

Una scena di The Feed - Prime Video

L'hacking del sistema scatena conseguenze devastanti. Gli utenti del Feed iniziano a manifestare crisi psicotiche, diventando violenti e omicidi. Improvvisamente, quello che doveva essere il culmine dell'evoluzione tecnologica si trasforma nell'arma più pericolosa mai creata. Al centro di questo caos troviamo Lawrence Hatfield, interpretato da David Thewlis, creatore della tecnologia, e suo figlio Tom, che si trovano a dover gestire non solo le conseguenze tecniche dell'attacco, ma anche il collasso della loro stessa famiglia.



Come Black Mirror, The Feed esplora le conseguenze terrificanti della tecnologia, ma va oltre il semplice ammonimento distopico. La serie affronta temi profondi come la privacy, la memoria e l'identità, chiedendoci cosa rimane di noi quando i nostri pensieri più intimi possono essere letti, condivisi o addirittura manipolati. È una riflessione sul controllo corporativo delle nostre vite interiori, su quanto siamo disposti a cedere in nome della connettività.



L'elemento che richiama Blade Runner non è solo l'atmosfera cupa e la fotografia ricercata, ma soprattutto l'interrogativo filosofico centrale: cosa ci rende umani quando la tecnologia può replicare o alterare le nostre esperienze più personali? I ricordi, pilastro dell'identità nel capolavoro di Ridley Scott, diventano qui terreno di battaglia.

Poster di The Feed - Prime Video

The Feed ha vissuto un destino particolare. Nonostante avesse materiale narrativo sufficiente per continuare, essendo un adattamento di un romanzo, la serie è rimasta fedele al piano originale: una miniserie autoconclusiva di una sola stagione. Il formato breve, lungi dall'essere un limite, si rivela in realtà un punto di forza. Dieci episodi sono sufficienti per sviluppare la trama senza diluirla, mantenendo alta la tensione narrativa dall'inizio alla fine.



La serie merita attenzione anche per la qualità della regia e delle performance. David Thewlis porta sullo schermo tutta l'ambiguità morale di un uomo che ha creato qualcosa destinato a migliorare l'umanità, scoprendo invece di aver costruito la sua gabbia. Il cast supporta una narrazione stratificata che costringe lo spettatore a interrogarsi sulle proprie posizioni riguardo tecnologia, libertà e progresso.



The Feed si inserisce in quel filone di fantascienza speculativa che usa la lente deformante della sci-fi per scrutare problemi contemporanei. In un mondo dove l'intelligenza artificiale avanza rapidamente, dove gli impianti cerebrali passano dalla fantascienza alla realtà con progetti come Neuralink, e dove la privacy digitale è quotidianamente messa in discussione, The Feed appare profetico.