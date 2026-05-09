Dimentica i draghi: la nuova stagione di A Knight of the Seven Kingdoms sarà più intima e personale

Pubblicazione: 09 maggio alle 08:00

Dopo il successo travolgente della prima stagione, A Knight of the Seven Kingdoms si prepara a tornare con una seconda stagione che promette di essere ancora più personale e raccolta. La showrunner Ira Parker ha recentemente confermato che la serie continuerà a distinguersi dai suoi predecessori, Il trono di spade e House of the Dragon, puntando su una narrazione intima che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.



La prima stagione, andata in onda a gennaio, ha dimostrato che il pubblico è ancora profondamente legato all'universo di Westeros, con una media di 13 milioni di spettatori su HBO e HBO Max. Ma a differenza delle epiche battaglie per il Trono di Spade e delle complesse trame dinastiche dei Targaryen, A Knight of the Seven Kingdoms ha scelto una strada diversa: raccontare le avventure di Ser Duncan l'Alto e del suo giovane scudiero attraverso gli occhi della gente comune.

Il protagonista di A Knight of the Seven Kingdoms - HBO

In un'intervista con The Ankler, Ira Parker ha descritto la seconda stagione come "un adattamento fedele" del secondo racconto di Dunk ed Egg scritto da George R.R. Martin, "The Sworn Sword". La showrunner non ha esitato a definire questa nuova stagione "una storia ancora più tranquilla e intima, se possibile". Una dichiarazione che potrebbe sorprendere chi si aspetta un'escalation di azione e drammi, ma che invece conferma l'identità unica di questa serie.



Le riprese della seconda stagione hanno affrontato sfide significative, con le catastrofiche inondazioni alla diga di Las Niñas a Gran Canaria che hanno costretto la produzione a cancellare le riprese e trasferirsi in una nuova location in Spagna. Nonostante questi ostacoli, A Knight of the Seven Kingdoms stagione 2 è sulla buona strada per debuttare su HBO nel 2027.



Warner Brothers Discovery ha celebrato il successo della prima stagione, vantando 36 milioni di visualizzazioni globali per episodio, numeri che garantiscono il ritorno di Dunk ed Egg. Mentre House of the Dragon stagione 3 continuerà a raccontare la sanguinosa guerra dei Targaryen per il Trono di Spade il 21 giugno, i fan di A Knight of the Seven Kingdoms possono attendere con piacere il ritorno di una storia piacevolmente priva di draghi e con una posta in gioco più contenuta.