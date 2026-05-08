L'attore che interpreta Bombsight in The Boys 5 ha un viso familiare: dove lo avevamo già visto?

Pubblicazione: 08 maggio alle 08:00

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.



La quinta stagione di The Boys continua a espandere il suo universo di Super con l'introduzione di Bombsight, un personaggio destinato a giocare un ruolo cruciale non solo nella serie principale ma anche nel prequel Vought Rising. A interpretare questo misterioso supereroe immortale è Mason Dye, volto già noto agli appassionati di serie tv per il ruolo di Jason Carver, il capitano della squadra di basket della Hawkins High School, in Stranger Things. Ma chi è davvero Bombsight e perché la sua apparizione segna una svolta importante nella narrazione di The Boys?



Il suo nome era stato menzionato già negli episodi precedenti. La ragione del suo interesse per Butcher e la squadra risiede in un dettaglio fondamentale: Bombsight possiede una fiala di V-Uno, il ceppo originale del Composto V che lo ha reso, insieme a Soldier Boy e pochi altri eletti, praticamente immortale. Questa sostanza rappresenta una risorsa di valore inestimabile, tanto che Patriota stesso la sta cercando disperatamente.



La dinamica attorno al V-Uno verrà esplorata in profondità in Vought Rising, il prequel confermato che si concentrerà proprio sulle origini di Soldier Boy, Stormfront, Bombsight e altri Super che hanno ricevuto l'iniezione di questa formula primordiale. La serie promette di svelare i retroscena degli anni 40 e 50, quando questi personaggi erano all'apice della loro influenza, offrendo un contesto storico essenziale per comprendere le dinamiche di potere attuali.

The Boys - Prime Video

Nella quinta stagione di The Boys, Bombsight viene attirato fuori dal suo nascondiglio da Butcher e dal suo team con un obiettivo preciso: distruggere il V-Uno prima che Patriota possa metterci le mani sopra. L'episodio 6 costruisce il suo climax narrativo proprio attorno a questo confronto, con il quale Mason Dye ha l'opportunità di dare vita a un personaggio complesso, segnato da decenni di esistenza e da segreti che risalgono agli albori della Vought.



Per chi ha seguito Stranger Things, vedere Mason Dye in questo ruolo rappresenta un cambio di registro radicale. Jason Carver era il classico jock degli anni 80, popolare, carismatico, capitano della squadra di basket e fidanzato della cheerleader Chrissy. Quando quest'ultima viene uccisa da Vecna, Jason, ignaro dell'esistenza del Sottosopra e delle forze soprannaturali in gioco, attribuisce la colpa a Eddie Munson, dando il via a una caccia all'uomo che lo trasforma progressivamente in un antagonista secondario della stagione.



Il destino di Jason è tragico: viene letteralmente squarciato a metà da una fenditura verso il Sottosopra, una morte violenta che chiude definitivamente il suo arco narrativo. Da quel momento, Dye non aveva più avuto ruoli di rilievo in produzioni televisive di alto profilo, il che rende la sua apparizione in The Boys e il suo coinvolgimento in Vought Rising un vero rilancio di carriera.

The Boys - Prime Video

Le differenze tra Jason Carver e Bombsight non potrebbero essere più marcate. Laddove Jason è giovane, mortale e tragicamente limitato nella sua comprensione del mondo che lo circonda, Bombsight è un essere immortale che ha attraversato decenni di storia, dotato di poteri sovrumani e di una prospettiva forgiata da esperienze che vanno ben oltre quelle di un normale essere umano. L'unico elemento che accomuna i due personaggi è il loro posizionamento come figure antagoniste rispetto ai protagonisti delle rispettive storie, anche se con motivazioni e contesti completamente diversi.



Se la complessità del personaggio intravista nell'episodio 6 della quinta stagione è indicativa di ciò che verrà, Bombsight si preannuncia come una figura stratificata e affascinante. Un Super che ha vissuto attraverso guerre, trasformazioni sociali e l'evoluzione stessa della Vought, portando con sé il peso di segreti che risalgono alle origini del Composto V stesso.