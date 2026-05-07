Questa serie britannica ha tutto ciò che i fan di Bosch amano (ma con un colpo di scena in più)

Pubblicazione: 07 maggio alle 09:00

Quando si parla di serie crime che sanno davvero come costruire tensione, atmosfera e personaggi indimenticabili, Bosch è sempre uno dei primi nomi a venire in mente. Basata sui romanzi di Michael Connelly, la serie segue le indagini del detective Harry Bosch attraverso un Los Angeles oscura, corrotta e moralmente ambigua. Ma cosa succede quando finisci tutte le stagioni e ti ritrovi con quel vuoto che solo le grandi serie sanno lasciare? La risposta arriva dal Regno Unito, e si chiama Line of Duty.



Line of Duty debutta nel 2012 e fin da subito conquista il pubblico britannico con una premessa molto efficace: un'unità anticorruzione della polizia, l'AC-12, indaga su agenti e detective sospettati di crimini o comportamenti illeciti. Ogni stagione si concentra su un nuovo caso, un nuovo poliziotto finito sotto i riflettori, e una nuova serie di segreti sepolti che emergono uno dopo l'altro come tessere di un domino sempre più instabile.



Il cast è stellare. Martin Compston, che aveva già vinto un BAFTA Scotland per Sweet Sixteen, interpreta il detective Steve Arnott con un'intensità magnetica. Al suo fianco troviamo Lennie James, volto noto ai fan di The Walking Dead per il suo ruolo di Morgan Jones, che porta credibilità e peso drammatico fin dal primo episodio. Ma una delle sorprese più affascinanti arriva con Kelly Macdonald, vincitrice di un Emmy per The Girl in the Café e volto iconico di No Country for Old Men. Quello che molti non sanno è che Macdonald è anche la voce di Merida, l'intrepida principessa scozzese di Ribelle della Disney. Un curriculum che dimostra versatilità e talento puro.

Line of Duty - Prime Video

Come in Bosch, dove seguiamo Harry Bosch attraverso casi che mettono costantemente a rischio la sua carriera e la sua vita personale, anche Line of Duty costruisce le sue stagioni attorno ai personaggi più che attorno ai casi stessi. Certo, le indagini sono avvincenti, ricche di colpi di scena e rivelazioni shock che ribaltano continuamente le certezze dello spettatore. Ma ciò che rende davvero irresistibile la serie è il modo in cui ogni investigazione scava negli strati più profondi dei protagonisti, rivelando motivazioni nascoste, scelte discutibili, fragilità umane.



Entrambe le serie condividono anche una struttura narrativa particolare. A differenza dei classici procedurali televisivi, dove ogni episodio contiene un caso chiuso, Bosch e Line of Duty dedicano un'intera stagione a un singolo arco investigativo. Questo permette di costruire tensione lentamente, di lasciare che i dettagli si accumulino, che le relazioni si complichino, che le bugie si stratifichino fino a esplodere in finali di stagione che lasciano il fiato sospeso.



Un altro elemento che accomuna le due serie è il legame tra le stagioni. Anche se ogni stagione di Line of Duty si concentra su un caso specifico, i fili narrativi si intrecciano continuamente. Personaggi introdotti in una stagione ritornano in quelle successive, segreti non del tutto risolti emergono di nuovo, e l'unità AC-12 stessa evolve nel tempo, affrontando le conseguenze delle proprie azioni passate. Bosch segue una logica simile: le vicende personali di Harry, i rapporti con la figlia, i conflitti con i superiori, tutto si accumula stagione dopo stagione, costruendo un ritratto sempre più complesso e sfaccettato del protagonista.

Line of Duty - Prime Video

La seconda stagione di entrambe le serie rappresenta un punto di svolta. Dopo aver stabilito le basi nella prima, la seconda espande l'universo narrativo, introduce nuovi personaggi destinati a restare, e alza la posta in gioco. È il momento in cui le serie dimostrano di non essere semplici esperimenti, ma progetti solidi e ambiziosi, pronti a durare nel tempo e a costruire una mitologia narrativa complessa.