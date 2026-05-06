Fourth Wing, la nuova serie fantasy Amazon che batterà 10-1 Gli Anelli del Potere

Pubblicazione: 06 maggio alle 19:00

Prime Video ha un problema con il fantasy. Non è un segreto, e neanche una novità: la piattaforma ha investito somme enormi in due adattamenti di universi amatissimi, La Ruota del Tempo e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, e nessuno dei due ha raggiunto le aspettative. La Ruota del Tempo è stata cancellata dopo tre stagioni, stroncata da un primo anno che aveva alienato i fan dei libri e non aveva conquistato un pubblico abbastanza ampio da giustificare i costi. Gli Anelli del Potere ha diviso ferocemente la critica e il pubblico, con dati di visione e tassi di completamento stagionale in calo progressivo nonostante uno dei budget per serie televisiva più alti della storia. Ora Amazon ci riprova con Fourth Wing, adattamento della serie Empyrean di Rebecca Yarros, e questa volta le condizioni di partenza sono significativamente diverse.

Il romanzo: BookTok, draghi e un romanticismo da manuale

Fourth Wing è uscito nel 2023 ed è diventato quasi immediatamente uno dei romanzi fantasy più venduti degli ultimi anni, trainato da un fenomeno di promozione organica sui social media, in particolare su TikTok e nella comunità BookTok, il segmento della piattaforma dedicato ai lettori. Il romanzo di Rebecca Yarros si svolge in un'accademia militare in un mondo dove i guerrieri combattono in sella ai draghi, e combina elementi di fantasy epico con una storia romantica ad alta tensione tra la protagonista Violet Sorrengail e il misterioso e pericoloso Xaden Riorson.

Una scena da La Ruota del Tempo su Prime Video, la serie fantasy cancellata dopo tre stagioni ©Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC (MovieStillDB)

Perché Fourth Wing può riuscire dove La Ruota del Tempo ha fallito

La serieconta già, con il quinto uscito nel, il che garantisce ad Amazon un materiale narrativo sufficiente per diversi anni di produzione senza rischiare di superare la fonte come successe acon i romanzi di George R.R. Martin. La base di fan costruita dai libri è giovane, affezionata e abituata ai social media: un pubblico che amplifica organicamente qualsiasi contenuto legato al franchise.

Il confronto con La Ruota del Tempo è istruttivo non per fare i conti in tasca ai produttori, ma per capire quali errori strutturali Fourth Wing ha la possibilità di evitare. La Ruota del Tempo di Robert Jordan è una saga amata da una comunità di lettori fedele ma relativamente di nicchia: chiunque non avesse letto i libri aveva difficoltà a orientarsi in un universo narrativo di enorme complessità senza una guida adeguata. La serie Amazon aveva inoltre alienato i fan dei libri con deviazioni dalla trama che nella prima stagione erano state particolarmente pronunciate, producendo il peggior risultato possibile: gli appassionati scontenti e il pubblico generale non abbastanza agganciato.

Fourth Wing parte da una posizione diversa. Il romanzo è strutturalmente più accessibile, con una premessa immediatamente comprensibile — ragazza va in un'accademia dove si addestrano cavalieri di draghi, si innamora del ragazzo sbagliato, scopre segreti che cambiano tutto — e con una componente romantica che ha storicamente dimostrato di funzionare come gancio per il pubblico mainstream. È esattamente il tipo di combinazione che aveva reso Game of Thrones così popolare nei suoi anni migliori: spettacolo, politica, azione e storie d'amore in un contesto fantasy abbastanza originale da sembrare fresco.

Il confronto con Gli Anelli del Potere: il vantaggio dell'aspettativa bassa

Gli Anelli del Potere è nata con il peso di aspettative impossibili da soddisfare. Il franchise de Il Signore degli Anelli è uno dei più iconici della storia del cinema grazie alla trilogia di Peter Jackson, e chiunque si sedesse davanti alla serie Prime Video portava con sé un'immagine già definita e profondamente amata di quella Terra di Mezzo. La serie si concentra sulla Seconda Era, un periodo dei romanzi di Tolkien che non è mai stato centrale nella trilogia cinematografica, il che ha scontentato chi cercava qualcosa di simile ai film e non ha abbastanza materiale testuale per soddisfare i tolkienisti più rigorosi.

Fourth Wing non ha quel problema. Praticamente nessuno fuori dalla comunità dei lettori conosce ancora i romanzi, il che significa che Amazon può costruire il mondo della serie sullo schermo senza confrontarsi continuamente con aspettative formate da un'altra opera già amata. C'è libertà creativa, almeno nel senso della presentazione visiva, e c'è la possibilità di sorprendere un pubblico che arriverà alla serie senza sapere cosa aspettarsi.

Lo stato della produzione e cosa sappiamo finora

Fourth Wing è nelle prime fasi di sviluppo su Prime Video. Non sono stati annunciati ancora i protagonisti né la data di inizio riprese, e la finestra di uscita è ancora lontana. Amazon ha acquisito i diritti dell'intera serie Empyrean, il che segnala l'intenzione di costruire qualcosa di duraturo piuttosto che un singolo adattamento stand-alone. La scommessa è alta: il fantasy prestige è costoso da produrre, e Prime Video ha già dimostrato di non essere disposta a continuare a investire su serie che non raggiungono un pubblico sufficiente. Il successo di Fourth Wing dipenderà in larga misura dalla fedeltà alla fonte e dalla capacità di costruire un pubblico trasversale fin dalla prima stagione, quella che, come insegna la storia di La Ruota del Tempo, non si può permettere di sbagliare.