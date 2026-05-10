Vought Rising: Eric Kripke rivela di avere i piani già pronti per il seguito della serie prequel di The Boys

Pubblicazione: 10 maggio alle 15:00

ATTENZIONE! Questo articolo contiene spoiler sulla quinta stagione di The Boys. Se non hai ancora visto gli episodi, non proseguire nella lettura.

Prima ancora che il sipario si alzi sulla prima stagione,. Eric Kripke, showrunner e mente creativa dietro l'universo di The Boys, ha confermato che, nonostante la prima stagione sia attesa su Prime Video soltanto nel 2027.In un'intervista rilasciata a Polygon,. La prima stagione presenterà una storia completa con un finale soddisfacente, ma lascerà aperta una porta verso nuove avventure. "Ha una storia che copre l'intera stagione con un finale appagante, ma apre decisamente una porta verso una nuova avventura e un nuovo mondo. Ci piacerebbe continuare. Dipende dai piani alti",, lasciando i fan con l'amaro in bocca e diverse storyline sospese. Tuttavia,, e ha persino lasciato intendere che i personaggi di Gen V potrebbero trovare spazio in altre produzioni legate all'universo Vought.

Vought Rising si propone come un tuffo negli anni Cinquanta, un'epoca in cui le fondamenta dell'impero Vought vengono gettate tra segreti, manipolazioni e primi esperimenti sui superumani. La serie esplorerà le origini dell'azienda attraverso un murder mystery che metterà in scena le prime gesta di Soldier Boy e le azioni sinistre di Stormfront, interpretata da Aya Cash, quando ancora si faceva chiamare Clara Vought.



Il legame tra Vought Rising e la serie madre si è rafforzato ulteriormente nell'episodio sei della quinta stagione di The Boys, nella quale viene rivelato il passato romantico, seppur problematico, tra Soldier Boy e Stormfront. Kripke ha spiegato che questa rivelazione getta le basi per comprendere meglio le dinamiche del prequel: "In nessun modo chiederò mai al pubblico di simpatizzare con Stormfront. È una nazista, e fa schifo. Soldier Boy? Se anticipa qualcosa, è che aveva davvero dei sentimenti per Clara più di quanto avesse inizialmente lasciato intendere, e vedrete molto di questo in Vought Rising".



La serie prequel chiarirà anche la complessa relazione tra Soldier Boy e Bombsight, due personaggi il cui risentimento reciproco è emerso negli episodi recenti di The Boys. Ma Kripke ci tiene a precisare un punto fondamentale: Vought Rising è concepita come una serie autoconclusiva, fruibile anche da chi non ha mai visto The Boys. Test condotti su spettatori che non conoscevano la serie principale hanno confermato che Vought Rising funziona perfettamente anche come prodotto standalone, pur offrendo Easter egg e contesto aggiuntivo per i fan storici.

Mentre The Boys si avvia verso il gran finale della sua quinta e ultima stagione, con solo due episodi rimasti prima della conclusione dello scontro epocale tra Patiota e Billy Butcher, l'universo Vought si prepara a espandersi ulteriormente. La visione di Kripke sembra chiara: costruire un ecosistema narrativo dove diverse serie possano coesistere, intrecciarsi e raccontare angoli diversi dello stesso mondo distorto.